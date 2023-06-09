Під Оріхів росіяни перекидали свої найсильніші частини: що про це свідчить – аналіз ISW

Напередодні у Міноборони повідомили, що на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог перебуває в активній обороні. Цікаво, що туди окупанти перекидали свої найсильніші частини.

У районі Оріхова протягом кількох місяців ведуть оборонну підготовку підрозділи 58-ї загальновійськової армії Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Окупанти перекинули для оборони найсильніші частини

Аналітики зауважують, що сили ворожого Південного військового округу, розгорнуті в цьому районі, ймовірно, є якіснішим угрупованням, аніж окупанти на інших частинах фронту.

Саме підрозділи 58-ї загальновійськової армії, перекинуті в район Оріхова, упродовж кількох місяців ведуть оборонну підготовку. Також повідомляють, що 291-й і 70-й мотострілецькі полки, зокрема, начебто набули досвіду оборони від зусиль української розвідки в цьому районі та мали час взяти участь в оборонних операціях, підготуватися до них та ознайомитися з місцевістю.

Отже, елементи 58-ї загальновійськової армії на цьому секторі, ймовірно, загалом свіжіші та досвідченіші, ніж елементи на інших ділянках фронту,

– зазначили в ISW.

Також наголосили, що оборону Росією цього сектора не варто сприймати як показник загальної оборонної спроможності ворога, оскільки Україна продовжує контрнаступальні операції. Окрім того, окупаційні війська, які оборонялися на інших ділянках фронту, справді показали набагато гірші результати.

"Україна, яка нещодавно відновила ініціативу на полі бою на театрі дій, зможе вибирати, де саме продовжувати атаку, враховуючи, серед інших факторів, оборонні можливості різних російських угруповань уздовж лінії фронту", – підсумували аналітики.

58-ма загальновійськова армія – це військове об'єднання сухопутних військ збройних сил Росії чисельністю в армію.

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У ЗСУ є певні успіхи на Запоріжжі

Нещодавно заступниця міністра оборони зауважила, що упродовж певного часу у зведеннях Генштабу ЗСУ можна побачити, що на Запорізькому напрямку окупаційні війська обороняються. Наші захисники працюють над тим, аби ворог захищався, а не атакував там.

Також Ганна Маляр зазначила, що на деяких напрямках тривають бої місцевого значення. ЗСУ досягають певних успіхів. Однак, не варто робити гучних заяв.