Недобайрактар: що відомо про російський безпілотник "Оріон", який збили в Курській області

Лунають повідомлення, що Росія застосовує в Курській області безпілотник "Оріон", який окупанти називали аналогом "Байрактару". Він і не наблизився до турецького безпілотника.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що безпілотник "Оріон" не можна називати аналогом "Байрактара". Він значно гірший за турецький безпілотник.

Дивіться також Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті

Що відомо про російський БпЛА "Оріон"

Як наголосив Катков, "Оріон" не є новим безпілотником. Перший політ відбувся ще у 2016 році. Але його досі обмежено використовують на фронті.

Розмах крил "Оріона" – близько 16-18 метрів, а корисне навантаження – 180-200 кілограмів. "Байрактар" при майже удвічі меншій масі та габаритах може підняти 160 кілограмів. Тобто Росія була змушена суттєво збільшити безпілотник, аби досягнути схожих показників по корисному навантаженню.

Є питання з дальністю зв'язку. Для "Оріона" визначають дальність у 150-280 кілометрів. Водночас останні версії "Байрактару" мають супутниковий зв'язок. Він може літати буквально де завгодно. Там навіть немає потреби у базовій станції управління,

– розповів Катков.

"Оріон" можна використовувати у розвідувальних та ударних цілях. Відомо, що цей БпЛА може запускати спеціальні протитанкові ракети, які фактично є повітряним "Корнетом".

Також з початку повномасштабного вторгнення було 7-8 епізодів щодо знищення безпілотників "Оріон". І скільки їх виробляють в Росії – питання відкрите. Станом на 2021 рік там було лише три таких безпілотники.

Буквально нещодавно в Таганрозі впав безпілотник, який був сильно схожий на "Оріон". Він розбився за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. Звісно, таке може статися з будь-яким БпЛА. Але показово, що це не перша втрата "Оріона" в таких аварійних інцидентах,

– зауважив Катков.