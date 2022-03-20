Орки використовують форму ЗСУ для диверсій: такі випадки вже зафіксували в Запорізькій області
20 березня 2022 , 13:56Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
Російські окупанти плюють на всі міжнародні правила та закони. Для досягнення своїх цілей вони готові використовувати будь-які засоби.
Російські орки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області без причин затримують та не пропускають гуманітарні конвої. Також терористи поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації.
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Диверсії у формі ЗСУ
Окупанти використовують форму ЗСУ для проведення підривної та дискредитаційної діяльності на території Запорізької області. Це грубе порушення міжнародних правил ведення війни.
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