"Ліз на дах і впав": у мережі пишуть про перших жертв в затопленому Орську у Росії

Російське місто Орськ в Оренбурзькій області опинилося під водою через прорив дамби. Внаслідок цього у місті вже є перші жертви серед жителів населеного пункту.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі Орськ продовжує затоплювати, у місті уже змило дороги і у деяких районах є проблеми зі зв'язком, передає 24 Канал.

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У Орську є перші жертви після підтоплення міста

Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Так, один із них ліз на дах і впав.

Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе. Також рятувальники перевіряють інформацію про третього загиблого. Де виявили тіло четвертої людини росіяни поки не повідомляли.

У Орську вже є три жертви після прориву дамби: дивіться відео

Пропагандисти тим часом намагаються спростувати заяви про жертви в Орську після затоплення. Так, окупанти стверджують, що, мовляв, два тіла, які виявили у Старому місті Орська, не пов'язані з затопленням, а ці люди загинули "внаслідок інших обставин". Водночас відомо, що причину та час настання смерті цих людей нібито встановить експертиза.

Зрештою росіяни, з посиланням на оперативні служби, пізніше повідомили, що в зоні затоплення в Орську все ж знайшли три тіла. Також росЗМІ наголосили, що у місті евакуйовано понад 4 тисячі осіб, у тому числі понад 1 000 дітей.

Росіяни продовжують ділитися кадрами з затопленого міста

Крім того, у мережі росіяни продовжують ділитися кадрами з будинками, що по дах пішли під воду. Так, один з очевидців зняв будинок, що належить його другові, сказавши: "Сань, на жаль, це твій будинок затопило". Однак одразу встиг підбадьорити свого товариша, попросивши його "не перейматися, бо життя триває, що б не сталося".

У Орську будинки затопило по дахи: дивіться відео

Очевидно, не всі місцеві жителі встигли покинути свої будинки. На кадрах чути, що група на човні запитує у чоловіка, чи не треба забрати його, проте той, мабуть, відмовився.