Чотири з половиною години в підмосковному місті Орєхово-Зуєво горіла виробнича будівля на чималій площі. Також спалахнула станція технічного обслуговування в Санкт-Петербурзі.

Ніч проти 22 квітня видалася пекельною для росіян. Близько 23:09 (21 квітня) Міністерство надзвичайних справ Кремля написало про локалізацію пожежі в Санкт-Петербурзі, а через пів години з'явилося повідомлення про вогонь в Орєхово-Зуєво, – інформує 24 Канал.

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Підмосков'я: горіла виробнича будівля

Розташоване місто Орєхово-Зуєво на річці Клязьмі за 89 кілометрів на схід від центру Москви. Проживає в ньому, за даними станом на 2010 рік, понад 120 тисяч осіб.

Розташування Орєхово-Зуєва в Московській області Росії: дивіться на карті від Google maps

Як зазначали у МНС Росії, площа загоряння на виробничій будівлі становила 1 200 квадратних метрів. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, близько 00:43 (22 квітня) вдалось локалізувати полум'я, а до четвертої ночі повністю його приборкати.

Постраждав працівник виробництва, він госпіталізований. На місці проводилися виміри перевищення концентрації шкідливих речовин повітря. Перевищень не виявлено,

– написали у відомстві.

У Міністерстві надзвичайних справ ворожої держави згодом заявили, що загалом до гасіння залучили 56 фахівців та 19 одиниць техніки. Про причину займання – не повідомляли.

Горіла виробнича будівля в Орєхово-Зуєво / Фото з телеграм-каналів

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Санкт-Петербург: спалахнула технічна станція

Невідомо точно, коли спалахнула станція технічного обслуговування у Санкт-Петербурзі, але, як ми випасли вище, о 23:09 росіяни повідомляли про локалізацію полум'я.

У Московському районі Санкт-Петербурга горить станція технічного обслуговування на 170 квадратних метрах. На місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки МНС Росії,

– стверджували у Кремлі.

Про повну ліквідацію пожежі ворожій державі написали близько 02:15. Тобто щонайменше три години в Санкт-Петербурзі горіла станція технічного обслуговування, допоки полум'я не загасили.

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