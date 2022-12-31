"Ось так російська армія "бачить" свята: в ОП показали наслідки удару по Києву
У Офісі Президента показали наслідки атаки по столиці України. На фото помітно, що російські окупанти поцілили в готель у центрі Києва та атакували інші райони столиці.
На жаль, є загиблі та поранені. Також окупанти влучили в Печерський та Голосіївський райони Києва.
Зауважте Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених
Які наслідки атаки у Києві
Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! Розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом,
– заявили в Офісі Президента.
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що російський новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом'янському районі Києва.
Наслідки атаки по Києву: дивіться відео
Наслідки атаки по центру Києва
Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Кирило Тимошенко зауважив, що зазвичай напередодні Нового року там перебувають батьки з дітками. Проте 31 грудня дивом не було малечі.
Внаслідок атаки по Києву вибило вікна в Палаці Україна / Фото з телеграму Кирила Тимошенка
Ба більше, заступник Андрія Єрмака розповів, що уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.
Значних пошкоджень немає. Без постраждалих,
– уточнив Тимошенко.
Наслідки падіння ракети на стадіон "Темп" / Фото з телеграму Кирила Тимошенка
Окрім того, є значні руйнування в Протасовому Яру, що у Солом'янському та частково Голосіївському районах Києва.
Жахливі наслідки атаки у Протасовому Яру: дивіться відео
Станом на 15:32 31 грудня в Києві 11 людей поранених. Вони перебувають в лікарнях.
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Що відомо про атаку на Київ
- Перед 13 годиною 31 грудня на всій території України оголосили повітряну тривогу. Згодом почала з'являтись інформація про роботу ППО в Києві та інших регіонах.
- Дані про влучання в Києві підтвердив мер Віталій Кричко. Згодом Кирило Тимошенко уточнив, що у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. На щастя, люди там не постраждали.
- У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок та готель. У Печерському районі – готель та незначні пошкодження прилеглих будівель. Також є руйнування у Дніпровському районі.
- Станом на 15:49 відомо про 13 поранених та одну загиблу людину. За даними Віталія Кличка, загинув літній чоловік у Солом'янському районі столиці.
- Серед поранених є журналіст з Японії. Він постраждав у Печерському районі Києва.