Ось – вечірній Київ, наш Офіс, – Зеленський зняв відео на робочому місці
Президент Зеленський ввечері 7 березня звернувся до українців. Глава держави зняв відео на Банковій і запевнив, що нічого не боїться та залишається у Києві.
Розпочав звернення глава держави з того, що показав з вікна Офісу Президента вид на вечірній Київ. Зеленський запевнив, що перебуває на Банковій.
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Ми всі – на місцях, – Зеленський
Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, отож зараз кожен день важкий і кожен день – понеділок. Сьогодні 12-ий день нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі – на місцях,
– запевнив президент.
Зеленський зазначив, що він працює у Києві і його команда працює разом з ним. Тероборона та військові – на своїх позиціях. Воюють та роблять внесок у перемогу України навіть ті, хто не має зброї в руках.Зверніть увагу! Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців – з місць їхнього перебування – задля захисту батьківщини.
Дивіться відео звернення президента від 7 березня: