"Ось він зараз виляє": зі "слуг" хочуть виключити нардепа Дмитрука

Давид Арахамія заявив, що вже наступного тижня "Слуга народу" може обговорити виключення з фракції Артема Дмитрука. За останній час нардеп опинився у низці скандалів.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що Дмитрук "виляє" від фракції. Політик наголосив: є люди, які йдуть проти й відкрито кажуть про це. А є люди, які виляють.

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Ось він зараз виляє. Колись так, а колись ні. Мені важко визначитися,

– зауважив Арахамія.

Політик наголосив: він впевнений, що кольори, які використовує Дмитрук у своїй медійній компанії, точно не зеленого кольору.

Арахамія порадив Дмитруку знайти у собі сміливість та сказати, що він вирішив піти у вільне плавання.

Чим "прославився" Дмитрук: останні новини

Дмитрук взяв участь у випуску програми проросійського пропагандиста одіозного Анатолія Шарія. Темою програми були події 2 травня в Одесі, коли загинули 48 людей.

Згодом Дмитрук опинився в епіцентрі скандалу, коли публічно обізвав покійного художника Олександра Ройтбурда.