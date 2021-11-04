"Ось він зараз виляє": зі "слуг" хочуть виключити нардепа Дмитрука

4 листопада 2021 , 18:01
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Джерело:

24 канал

Давид Арахамія заявив, що вже наступного тижня "Слуга народу" може обговорити виключення з фракції Артема Дмитрука. За останній час нардеп опинився у низці скандалів.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що Дмитрук "виляє" від фракції. Політик наголосив: є люди, які йдуть проти й відкрито кажуть про це. А є люди, які виляють.

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Ось він зараз виляє. Колись так, а колись ні. Мені важко визначитися,
– зауважив Арахамія.

Політик наголосив: він впевнений, що кольори, які використовує Дмитрук у своїй медійній компанії, точно не зеленого кольору. 

Арахамія порадив Дмитруку знайти у собі сміливість та сказати, що він вирішив піти у вільне плавання.

Зауважте! Перший віцеспікер Олександр Корнієнко також заявив, що під час з'їзду можуть ухвалити  рішення про виключення з партії Дмитрука.

Чим "прославився" Дмитрук: останні новини

  • Дмитрук взяв участь у випуску програми проросійського пропагандиста одіозного Анатолія Шарія. Темою програми були події 2 травня в Одесі, коли загинули 48 людей.
  • Згодом Дмитрук опинився в епіцентрі скандалу, коли публічно обізвав покійного художника Олександра Ройтбурда.
Автор: Мар'яна Бекало