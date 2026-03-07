Затримання українських інкасаторів в Угорщині: де зараз перебувають вилучені гроші та золото
- Угорська влада вилучила готівку, золото та бронеавтомобілі у затриманих в Будапешті українських інкасаторів, яких допитували як свідків у справі про відмивання грошей.
- Адвокат Лорант Горват вимагає перевірки можливих порушень міжнародних правил та прав людини угорською поліцією під час затримання українців, зокрема права на юридичну допомогу.
Угорська влада вилучила значну суму готівки, золото та бронеавтомобілі в українських інкасаторів, яких затримали 5 березня у Будапешті. Самих працівників виставили з країни.
Про це розповів угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси українців, в інтерв'ю виданню Kyiv Post
Що розкрив адвокат українських інкасаторів, який затримали в Будапешті?
Лорант Горват зазначив, що сімох українських співробітників Ощадбанку, затриманих в Угорщині, офіційно не звинувачували у злочині та допитували лише як свідків у розслідуванні відмивання грошей.
За словами адвоката, справа щодо підозри у відмиванні грошей спрямована проти "невідомого злочинця" у нещодавно порушеній кримінальній справі.
Горват підтвердив, що угорські правоохоронці застосували "примусові заходи" під час затримання українських інкасаторів 5 березня, але зазначив, що важко встановити точні обставини операції.
Угорська сторона перехопила 2 броньовані автомобілі, що перевозили великі суми готівки та золота між австрійським Raiffeisen Bank International і українським державним Ощадбанком. Повідомляється, що вантаж містив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Все це залишилося вилученим як імовірні докази у кримінальній справі.
Адвокат інкасаторів зауважив, що Будапешт не надав жодного детального офіційного пояснення щодо того, чому не був наданий доступ затриманим українцям до юридичної допомоги чи дипломатичних представників.
Ні консульська служба, ні законні представники не мали прямого доступу до громадян України, яких угорська влада помістила до будівлі імміграційного ув'язнення,
– зазначив Горват.
Він також пояснив, що, згідно з наявною у нього інформацією, угорська влада офіційно повідомила про затримання консульську службу України відповідно до чинних угорських процесуальних правил.
"Посол України та представники консульської служби з'явилися на місце події; проте слідчий орган повідомив їх, що допит осіб буде проведено в будівлі Антитерористичного центру, куди не було допущено ні законних представників, ні консульських посадовців", – розповів адвокат.
Також йому невідомо, чи було забезпечено належне юридичне представництво або переклад під час допиту. Зрештою, слідчий орган заявив, що осіб було допитано як свідків і що жодної підозри не було повідомлено.
Які міжнародно-правові наслідки може це затримання мати?
Лорант Горват вимагає перевірити, чи не порушила угорська поліція міжнародні правила та права людини під час затримання українців.
Зокрема, це право на доступ до юридичного радника та процесуальні гарантії, які мають бути забезпечені під час затримання та провадження про випровадження іноземних громадян.
Також є питання щодо того, чи були повністю дотримані процесуальні гарантії в подібних ситуаціях, можуть бути застосовані міжнародно-правові стандарти, закріплені в Європейській конвенції з прав людини та Віденській конвенції про консульські зносини,
– зауважив юрист.
Наразі адвокат очікує на отримання всіх матеріалів справи для детального ознайомлення.
Що відомо про затримання українських інкасаторів в Будапешті?
5 березня в Угорщині під час планового перевезення іноземної валюти та банківського золота правоохоронці затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку. Разом із транспортом затримали й сімох працівників служби інкасації.
Уже 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що п'ятьох українських інкасаторів нібито планували депортувати. Водночас українські консули тоді не мали підтвердження цієї інформації, а угорська сторона не надала пояснень щодо причин затримання.
Згодом усі семеро чоловіків повернулися до України. В Ощадбанку повідомили, що після інциденту їхні працівники перебували у важкому емоційному стані, а в одного з них загострилося хронічне захворювання.