5 затриманих у Будапешті нібито везуть на депортацію: консули не мають підтвердження, – Сибіга

П'ятьох із 7 інкасаторів Ощадбанку, яких затримала Угорщина 5 березня, нібито вже везуть на депортацію до кордону України. Водночас українські консули не мають наразі офіційного підтвердження щодо цього.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами, передає видання "Новини.LIVE".

Що сказав Сибіга про можливу депортацію українських інкасаторів з Угорщини?

Андрій Сибіга зазначив, що українські консули не були допущені до зустрічі з громадянами України, яких затримали у Будапешті 5 березня. За словами міністра, угорська сторона повністю обрізала контакт, позбавила засобів зв'язку наших громадян і утримує їх в невідомому місці.

"На жаль, це факт. Ми вважаємо це порушенням і вимагаємо невідкладного звільнення наших громадян. Ми бачимо, що почались інформаційні вкиди, наших людей, земляків, використовують в піар-цілях, знову ж таки намагаючись нас втягти у внутрішньополітичний електоральний процес", – зауважив глава українського МЗС.

Він наголосив, що Київ вже декілька разів закликав угорську владу припинити ці провокації.

Окрім того, Сибіга підкреслив, що є інформація публічна, яка поки що формально не підтверджена офіційно, що 5 із 7 інкасаторів Ощадбанку начебто везуть до кордону з метою їх депортації.

Я, як міністр, вам цього не можу підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних загально відкритих джерел. Консули підтвердження – не мають,

– пояснив Андрій Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що вимога української сторони звільнити наших громадян залишається твердою і незмінною. Так само, за словами міністра, має бути звільнений і конвой з цінним вантажем, який перевозили ці громадяни.

"Це валютні кошти. Ви знаєте, яка сума. Вчора Ощадбанк офіційно надав цю інформацію. А також повернути всі матеріальні цінності в Україну", – резюмував Сибіга.

Що сказали в МЗС угорському дипломату під час виклику "на килим"?

У МЗС України також наголосили, що 6 березня було вчергове викликано виконувача обов'язків тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.

У дипломата вимагали надати пояснення щодо обставин та правових підстав затримання працівників державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна,

– зазначили у МЗС.

Там також наголосили, що захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді.

"Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, залучення необхідних міжнародно-правових механізмів", – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що намагання Угорщини втягнути нашу державу у свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі. Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, а також сподівається на повернення Угорщини до конструктивної співпраці.

Що відомо про скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині?