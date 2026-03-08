На злодієві шапка горить, – у МЗС відповіли Сіярто щодо захоплених українських грошей
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запитав, у чиїх інтересах українські інкасатори перевозили значні обсяги валюти через Угорщину.
- Речник МЗС України Георгій Тихий відповів, що Україна чекає на повернення викрадених коштів і золота, і готує юридичні заходи.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поцікавився, у чиїх інтересах українські інкасатори, яких затримали 5 березня в Будапешті, перевозили значні обсяги валюти. У МЗС України відреагували на ці слова головного угорського дипломата.
Реакцію на слова Сіярто речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виклав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Як Тихий відповів Сіярто на його слова щодо українських грошей?
Петер Сіярто у соцмережі Х виклав допис, у якому спитав українського міністра закордонних справ Андрія Сибігу: чому через Угорщину було переміщено мільйони доларів та євро готівкою.
"На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?" – написав угорський міністр.
Варто зазначити, що у минулому угорська влада звинувачувала Україну у нібито фінансуванні угорської опозиції перед виборами 12 квітня.
Георгій Тихий у відповідь наголосив, що Україна чекає на повернення викрадених в інкасаторів у Будапешті коштів та золота.
В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності,
– написав речник українського МЗС.
До речі, політтехнолог Тарас Загородній розповів в етері 24 Каналу, що Україна має асиметрично відповідати на агресію угорської влади. На думку експерта, у відповідь на це Україна має припинити роботу всіх угорських бізнесів, які не є критичними для економіки нашої держави.
Що відомо про затримання інкасаторів та цінностей Ощадбанку в Угорщині?
5 березня в Угорщині правоохоронці зупинили та затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, які здійснювали планове перевезення іноземної валюти та банківського золота. Перевезення відбувалося в межах міжнародної угоди між Ощадбанком і Райффайзен Банком Австрія.
Разом із транспортом затримали й 7 працівників служби інкасації. 6 березня всі семеро чоловіків повернулися до України, за даними Ощадбанку, їхні співробітники перебували у складному емоційному стані, а в одного з інкасаторів загострилася хронічна хвороба.
Угорська сторона вилучила в працівників банку 2 інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Наразі всі цінності перебувають в Угорщині.