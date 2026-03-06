Усі у важкому емоційному стані, в одного – загострилось захворювання, – Ощадбанк про інкасаторів
- Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку повернулися в Україну після незаконного затримання в Угорщині та перебувають у важкому емоційному стані.
- Ощадбанк дякує державним органам за сприяння в поверненні працівників і продовжує взаємодію для з'ясування обставин затримання та повернення цінностей.
В Україну повернулися 7 співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані 5 березня правоохоронними органами Угорщини. Усі вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного працівника загострилося хронічне захворювання.
Про це повідомили в Ощадбанку.
Що розповіли в Ощадбанку про стан інкасаторів, які повернулися в Україну?
В Ощадбанку підтвердили, що 7 співробітників інкасації Ощадбанку перетнули український кордон та повернулись в Україну. Наразі всі чоловіки перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку банку.
Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні,
– зазначили в Ощадбанку.
Представники банку висловили вдячність НБУ, МЗС, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні працівників банку додому.
"Ощад продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з'ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились", – йдеться у повідомленні.
В Ощадбанку також підкреслили, що будуть послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях.
До речі, політолог Олег Саакян зазначив в етері 24 Каналу, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану або його оточенню зрештою доведеться пояснювати свої дії із затриманням українських інкасаторів у Будапешті. Експерт припустив, що угорська влада може обрати один із трьох сценаріїв пояснення цього інциденту.
Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?
5 березня під час здійснення регулярного рейсу з перевезення іноземної валюти та банківських металів два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були затримані правоохоронними органами Угорщини. Разом з автомобілями було затримано 7 співробітників служби інкасації банку.
Загальний обсяг цінностей, які перебували у двох автомобілях, становив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Перевезення здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія.
Уже ввечері 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що п'ятьох українських інкасаторів, затриманих у Будапешті, нібито везли на депортацію. Водночас українські консули до останнього не мали підтвердження щодо цього, угорська сторона пояснень щодо затримання Києву поки не надала.
Зрештою стало відомо, що всі 7 затриманих чоловіків повернулися в Україну. Глава МЗС України Андрій Сибіга показав відео їхнього прибуття.