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Оскар 2018: найрозкішніші сукні знаменитостей

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Найшикарніші сукні
Найшикарніші сукні "Оскар 2018" / Фото із соцмереж

На церемонії вручення престижних нагород "Оскар 2018" зірки вирішили у всій красі постати на червоній доріжці, відмовившись від чорного дрес-коду в знак протесту. Десятки дизайнерів задовго до події готували їм вбрання, щоб знаменитості були в центрі уваги.

Редакція Сайту "24" уже розповідала про підготування до знакової церемонії, відтак варто глянути, які шикарні "луки" були помічені на червоній доріжці "Оскара".

Читайте також: Оскар 2018: провальні образи на червоній доріжці

Марго Роббі

Австралійська акторка Марго Роббі обрала для червоної доріжки блискучу сукню з розкішним вирізом. Зірка виглядала шикарно, відтворивши образ в стилі "золотого" Голлівуду.


Марго Роббі на червоній доріжці "Оскар 2018"

Дженіфер Гарнер

А от голлівудська акторка Дженіфер Гарнер, яка нещодавно розійшлась з Беном Аффлеком, підтримала мовчазний проетст та прийшла на церемонію "Оскар" в чорній сукні. Однак її витончені форми та стильне вбрання з асиметрією елегантно підкреслили подію.


Дженіфер Гарнер на "Оскар 2018"

Читайте також: Оскар 2018: яскраві фото з червоної доріжки

Сандра Буллок

Голлівудська акторка Сандра Буллок вразила всіх елегантним та витонченим образом на червоній доріжці. Зірка обрала блискучу сукню від Louis Vuitton, доповнивши її стильним клатчем.


Сандра Буллок на "Оскар 2018"

Кейт Бланшетт

Знана акторка Кейт Бланшетт здивувала учасників церемонії милим та весняним образом. Для "Оскар 2018" зірка обрала сукню бірюзового кольору, прикрашену легкими квітами.


Кейт Бланшетт обрала ніжний образ

Ніколь Кідман

Австралійська акторка Ніколь Кідман щороку вражає бездоганним стилем на церемоніях. Так, на "Оскар 2018" зірка вбрала яскраву сукню від Armani Privе з великим бантом. Образ акторка доповнила прикрасами з діамантів та туфлями на підборах.


Ніколь Кідман на "Оскар 2018"

Читайте також: Оскар 2018: найкращі моменти з церемонії у гіфках

Кейт Босуорт

Американська кіноактриса та модель Кейт Босуорт обрала для вечірки сукню від знакового бренду Christian Dior. Вбрання кольору шампань елегантно підкреслила аристократичний стиль зірки.


Кейт Босуорт обрала ніжний образ для "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Адріана Ліма

Бразильська супермодель Адріана Ліма вбрала витончену чорну сукню, доповнивши образ яскравим макіяжем та червоним манікюром.


Адріана Ліма на вечірці "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Галь Гадот

Ізраїльська модель та акторка Галь Гадот з'явилась на щорічній вечірці Vanity Fair у яскравому червоному платті від Giorgio Armani, прикрашеному паєтками. Вбрання стильньо підкреслило спокусливі форми знаменитості, відкривши стрункі ноги моделі.


Галь Гадот на "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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