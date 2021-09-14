Оскарження у судах має бути безперспективним, – Малюська про закон про олігархів

Парламент активно готує законопроєкт про статус олігарха до другого читання. Міністр юстиції Денис Малюска розповів, чи не заблокують нардепи законодавчу ініціативу своїми правками та чи зможуть заможні люди оскаржити своє потрапляння до реєстру олігархів.

Очільник Мін'юсту в інтерв'ю зазначив, що наразі нардепи подали 1,2 тисячі правок. За словами Малюськи, цього недостатньо, щоб заблокувати проходження законопроєкту.

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Чи зможуть олігархи оскаржити рішення

Як пояснив Малюська, люди, які отримають статус олігарха, зможуть оскаржити це рішення в українських судах. Зокрема, з цим питанням звертатимуться до Верховного Суду.

Очевидно, що такі позови будуть. Не виключаю і можливість цих осіб піти в ЄСПЛ. Вони можуть йти в суди чи не йти, але наголошую, наше завдання – зробити закон максимально ефективним і максимально надійним у застосуванні, щоб оскарження у судах було безперспективною справою,

– підкреслив міністр.

Водночас він відмовився називати прізвища тих, хто може потрапити в реєстр олігархів, зазначивши, що текст документа не має положень, які б виключали потрапляння до нього Ігоря Коломойського.

Закон про олігархів: головне

На початку липня 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про олігархів. Його ініціатором виступив Володимир Зеленський після одного із засідань РНБО. Аби ухвалити законопроєкт в цілому, необхідно розглянути чимало правок, які вже подали нардепи.

Для отримання статусу олігарха за цією законодавчою ініціативою, треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4:

обіймати найвищі державні посади,

мати мандат або фінансувати політичні партії,

володіти або контролювати ЗМІ,

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією або мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Раніше повідомляли, що питання про внесення конкретної людини до реєстру розв'язуватиме Рада національної безпеки та оборони.