Основні карти в руках Байдена і США, – Клімкін про запуск "Північного потоку-2"

Сертифікація газогону "Північний потік-2 може завершитися лише десь на початку січня. Втім цей процес може бути затягнутий.

Зокрема завдяки Сполученим Штатам Америки та рішенню Джо Байдена. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Клімкін: Лише США можуть жорстко розмовляти з ЄС, Німеччиною

За його словами, тільки США можуть жорстко і дієво розмовляти з Європейським Союзом, з Німеччиною. І також тільки Білий Дім може грати з ними в складні та ефективні політичні ігри.

Сертифікація "Північного потоку-2" може бути затягнута, і тут основні карти в руках Байдена і США,

– підкреслив дипломат.

Він також вважає, що Україна наразі має в цьому питанні виконувати кілька кроків. Насамперед – говорити з Європейською комісією про необхідність включення нашої країни до списку держав, щодо яких енергетична безпека є ключовою і критичною.

Якщо Єврокомісія таке рішення прийме, його затвердить Євросоюз. І тоді ЄС буде змушений не тільки політично, а й юридично діяти з метою уникнення будь-яких маніпуляцій "Газпрому" і кризових ситуацій навколо України.

Також є момент, пов'язаний зі США. Тільки американська адміністрація може намалювати зараз "червоні лінії" як Росії і Путіну, так і Німеччині та Європейському Союзу. Павло Клімкін Колишній міністр закордонних справ України

Ексочільник МЗС вважає, що Україна має відповісти, чи справді зараз робиться все щодо нашої газотранспортної системи, чи наша позиція є зрозумілою для міжнародних партнерів.

"Я вважаю, що зараз наша тактика й стратегія мають бути повністю узгодженими з американцями", – підсумував Клімкін.

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