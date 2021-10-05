Основні карти в руках Байдена і США, – Клімкін про запуск "Північного потоку-2"
Джерело:24 канал
Сертифікація газогону "Північний потік-2 може завершитися лише десь на початку січня. Втім цей процес може бути затягнутий.
Зокрема завдяки Сполученим Штатам Америки та рішенню Джо Байдена. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Клімкін: Лише США можуть жорстко розмовляти з ЄС, Німеччиною
За його словами, тільки США можуть жорстко і дієво розмовляти з Європейським Союзом, з Німеччиною. І також тільки Білий Дім може грати з ними в складні та ефективні політичні ігри.
Сертифікація "Північного потоку-2" може бути затягнута, і тут основні карти в руках Байдена і США,
– підкреслив дипломат.
Він також вважає, що Україна наразі має в цьому питанні виконувати кілька кроків. Насамперед – говорити з Європейською комісією про необхідність включення нашої країни до списку держав, щодо яких енергетична безпека є ключовою і критичною.
Якщо Єврокомісія таке рішення прийме, його затвердить Євросоюз. І тоді ЄС буде змушений не тільки політично, а й юридично діяти з метою уникнення будь-яких маніпуляцій "Газпрому" і кризових ситуацій навколо України.
Також є момент, пов'язаний зі США. Тільки американська адміністрація може намалювати зараз "червоні лінії" як Росії і Путіну, так і Німеччині та Європейському Союзу.
Ексочільник МЗС вважає, що Україна має відповісти, чи справді зараз робиться все щодо нашої газотранспортної системи, чи наша позиція є зрозумілою для міжнародних партнерів.
"Я вважаю, що зараз наша тактика й стратегія мають бути повністю узгодженими з американцями", – підсумував Клімкін.
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Запуск "Північного потоку-2": останні новини
- Російський "Газпром" з 4 жовтня почав заповнювати газом першу нитку "Північного потоку-2".
- Відповідний дозвіл на запуск російського газопроводу дало Данське енергетичне агентство.
- Водночас США вже у грудні 2021 року можуть ввести санкції проти проєкту. Обмеження планують накласти на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації газогону.