Основні зусилля росіян на фронті – взяття Сєвєродонецька, ворог пробував просунутися від Лиману

Ворог активно веде штурм в районі Сєвєродонецька та Тошківки. Також російські війська перегруповують, аби наступати на Лиманському напрямі.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог проводив активно повітряну розвідку. Її мета – з'ясувати маршрути та просунутись далі у напрямку від міста Лиман.

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На Лиманському напрямку ворог зазнав втрат

Українські військові розповіли, що на Лиманському напрямку росіяни зазнали втрат та були змушені відійти. Отож ніякого подальшого просування не вийшло.

Активні бойові дії тривають і на Сєвєродонецькому напрямі. Тут окупаційні сили штурмують Сєвєродонецьк та Тошківку.

Успіху росіяни не мають на Бахмутському напрямі

У напрямку Бахмута російські війська штурмують Золоте, Комишуваху, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Вороги успіху не мають, проте запеклі бої досі тривають.

Ворог поповнює втрати застарілою технікою

Одразу на кількох напрямах війська противника намагаються посилити своє угруповання та поповнити втрати. Мовиться про Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки. Проте роблять росіяни це, перекидаючи вже застарілу техніку та ту, яку лагодили.

Вороги, всупереч законам та звичаям війни, били по цивільній інфраструктурі поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

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На Донеччині та Луганщині наші оборонці відбили 8 атак

Протягом 30 травня українські захисники відбили 8 ворожих атак на Луганському та Донецькому напрямках. Вони знищили танк, 4 артилерійські системи, 5 бойових броньованих машин та 2 ворожих автомобілі. Підрозділи ППО збили крилату ракету Х-59МК.

Ворог штурмує Сєвєродонецьк: коротко про останні новини

Протягом кількох діб ворог намагається захопити Сєвєродонецьк. Росіяни закріпились на околицях і намагаються просунутись в центральну частину міста.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, 30 травня в місті зникли троє медиків, вдалось виявити лише їхню пошкоджену обстрілами автівку.

Гайдай зауважив, що є шанси, що лікарі залишились живими.

У Міноборони України підтверджують, що ситуація у Сєвєродонецьку – дуже важка. ЗСУ роблять все, аби не допустити реалізацію намірів ворога.

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