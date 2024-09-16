Основний напрямок удару – Київщина: вночі Росія запустила по Україні понад 50 "Шахедів"

Російська армія продовжує атакувати українські міста дронами типу "Шахед". Проти ночі 16 вересня загарбники випустили 56 ударних безпілотників.

Уранці в Повітряних силах розповіли, скільки цілей вдалось ліквідувати під час обстрілу. Там уточнили, що значна частина дронів летіла саме на Київщину.

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Робота ППО по російських "Шахедах"

Українські захисники неба знищили 53 із 56 безпілотних літальних апаратів, запущених із Курська та Єйська в Росії. Виявили цілі радіотехнічні війська Повітряних сил.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Працювала українська ППО на території таких регіонів:

Київська область;

Черкаська область;

Вінницька область;

Полтавська область;

Сумська область;

Запорізька область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Дніпропетровська область;

Черкаська область.

Інших три дрони були локаційно втрачені в ряді регіонів. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих серед людей та пошкоджень інфраструктури.

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