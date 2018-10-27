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      Особистий охоронець Меган Маркл: чому герцогиню захищає жінка – пояснення з фото

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      У Меган Маркл особистий охоронець – жінка
      У Меган Маркл особистий охоронець – жінка / GettyImages

      Перший вихід герцогині Сассекської Меган Маркл без принца Гаррі на Фіджі викликав шквал обговорень у мережі. Дружина британського принца спілкувалася з продавчинями, однак натовп людей довкола стало складно контролювати. Після цього особистий охоронець Меган евакуював вагітну герцогиню. Як виявилося, охороняла її жінка.

      Ім'я охоронця Меган наразі залишилося невідомим, однак інсайдери повідомляють, що вона працює кілька місяців і супроводжує королівське подружжя під час всього туру країнами Співдружності нації.

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      Ми роздивилися останні виходи герцогів Сассекських у світ. Так, жінка-охоронець постійно була присутня з Меган Маркл.


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію

      Чому працювати охоронцем найняли жінку? Західні ЗМІ наголошують, що головною причиною є "непомітність" – на жінок менше звертають уваги, адже суспільство звикло бачити поруч з публічними людьми охоронців-чоловіків.


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію

      Крім того, особистий охоронець повинен перебувати з герцогинею цілодобово. Тим самим, це зручніше і комфортніше для дружини принца Гаррі бути в компанії жінок.


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію

      Що цікаво, інші представниці королівської сім'ї також обирають охоронців жіночої статі. До прикладу, дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз.


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію


      Меган Маркл під час подорожі в Австралію

      У Кейт Міддлтон також є особистий охоронець – сержант Емма Проберт, яка працює на королівський палац з 2010 року і вже вважається близьким другом родини.


      Кейт Міддлтон з особистим охоронцем 

       

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Австралія Кейт Міддлтон
      Джерело: 24 канал
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