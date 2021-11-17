Особистого лікаря Саакашвілі не пустили до нього у в'язниці

До ув'язненого політика Міхеіла Саакашвілі не допускають особистого лікаря. Медик отримує дозвіл на відвідини, лише тоді, коли політику стає значно гірше. Інколи лікар змушений чекати біля пенітенціарного закладу по кілька годин.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

До теми Його стан може бути критичним, – Денісова про відмову Грузії допустити її до Саакашвілі

Лікар чекає по 5 – 7 годин біля входу у в'язниці

Про те, що він не може потрапити до свого пацієнта, Ніка Кіпшидзе розповів сам. Лікар зазначив, що часом змушений чекати по 5 – 7 годин біля входу у в'язницю. Проте дозвіл йому видають лише тоді, коли Саакашвілі стає значно гірше.

У аналізах Саакашвілі – критичні показники

Денісова наголосила, що в останніх аналізах експрезидента Грузії виявили критично низький рівень калію. Цей дефіцит призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи. Сам необхідні препарати приймати Саакашвілі відмовляється – через недопуск особистого лікаря.

У в'язниці не можуть забезпечити потрібне лікування, – лікар

Саакашвілі готовий припинити голодування, якщо його перемістять до багатопрофільної цивільної лікарні.

Капшидзе зазначив, у тюремній лікарні не зможуть, як слід, вивести політика з голодування. Навіть у Грузії немає медиків з необхідним фахом та досвідом.

Раніше Європейський суд вимагає від Грузії надати Саакашвілі необхідну допомогу

Що відомо про стан Саакашвілі:

Саакашвілі повернувся до Грузії напередодні першого туру місцевих виборів.

У Батумі політика затримали, адже він засуджений у багатьох кримінальних справах.

Експрезидент одразу оголосив голодування.

З проханням припинити голодування до Саакашвілі звернувся мер Львова Андрій Садовий. Саакашвілі відповів йому у листі.

Лікуватись у тюремній в'язниці політик відмовляється. За інформацією адвокатів та омбудсменки Людмили Денісової, його стан стрімко погіршується.

14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у МОЗ Грузії.

Текст публікації Людмили Денісової:

До громадянина України Міхеіла Саакашвілі не допускають особистого лікаря Ніку Кіпшидзе!



Учора під час нашої зустрічі лікар повідомив, що його не допускають до Міхеіла. Інколи він змушений очікувати по 5 – 7 годин біля входу до в'язниці N 18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі.



Під час останнього відвідування в аналізах Міхеіла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи.



Стабілізувати стан його здоров’я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря, Міхеіл відмовився їх приймати.



Лікар зазначив, що Міхеіл готовий виконати рішення ЄСПЛ та припинити голодування, якщо його буде поміщено до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації після голодування.



Ніка Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та Народного захисника Грузії, що у медзакладі в’язниці N 18 не може бути забезпечено проведення усіх необхідних заходів для виведення Міхеіла із голодування. Більш того, у Грузії, на його думку, відсутні спеціалісти-лікарі, які мають відповідний досвід та фах.



Після завершення зустрічі о 23:00, Ніка повернувся до в'язниці чекати на можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі. Двогодинне очікування не дало результатів – дозвіл на відвідування так і не був наданий.



Сьогодні Ніка Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Міхеіла.