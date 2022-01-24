Особлива пересторога: посольство США пояснило ситуацію з від'їздом родин дипломатів з України

Держдеп США 23 січня оновив рекомендації щодо подорожей в Україну. Зокрема, "санкціонував добровільний від’їзд" дипломатів.

А членам їхніх родин взагалі наказав це зробити – покинути територію України. У посольстві США в нашій країні вирішили пояснити цю інформацію.

Найголовніше США дозволили дипломатам "добровільно виїхати" з України, а їхнім родинам – наказали

Про від'їзд дипломатів США та їхніх родин з України

У чому різниця між "санкціонованим" та "обов'язковим" виїздом

У посольстві США в Україні наголосили, що:

"Дозволений (санкціонований) від'їзд" американських дипломатів США з України – це означає, що тепер працівники посольства мають право поїхати з нашої країни, але якщо самі того хочуть.

американських дипломатів США з України – це означає, що тепер працівники посольства мають право поїхати з нашої країни, але якщо самі того хочуть. А от "обов'язковий від'їзд" членів родин дипломатів із посольства – це вимога, щоб вони залишили країну.

У посольстві запевнили, що з приводу цього рішення Держдеп консультувався з урядом України та посольствами інших країн.

Чому Держдеп США пішов на такий крок

Надання дозволу дипломатам США на виїзд із місії в Україні – це "особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни". Тобто, громадяни Сполучених Штатів Америки в Україні можуть бути у небезпеці.

США підтримують Україну, але найбільше "віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу".

Саме тому й вирішили застерегти американців від подорожей до України та дозволили дипломатам з неї виїхати.

Чи працюватиме далі посольство США

У посольстві США в Україні запевнили:

Що установа "залишається відкритою для регулярної роботи".

Ба більше, там очікують "раптового зростання попиту на консульські послуги".

Вочевидь, так американці натякають, що кількість охочих громадян США виїхати з України зросте, як і кількість тих, хто потребуватиме порад чи іншої допомоги від дипломатів.

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Рішення про санкціонований / обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї,

– заявили у посольстві США в Україні.

А у приклад того, що США й далі непохитно підтримують Україну, навели доставку кількох партій зброї для ЗСУ на 200 мільйонів доларів.

А тим часом Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С

Та водночас у США ще раз наголосили, що безпекова ситуація в Україні непередбачувана, та "може погіршитися без попередження".

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