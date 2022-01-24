Особлива пересторога: посольство США пояснило ситуацію з від'їздом родин дипломатів з України
Джерело:посольство США в Україні
Держдеп США 23 січня оновив рекомендації щодо подорожей в Україну. Зокрема, "санкціонував добровільний від’їзд" дипломатів.
А членам їхніх родин взагалі наказав це зробити – покинути територію України. У посольстві США в нашій країні вирішили пояснити цю інформацію.
Найголовніше США дозволили дипломатам "добровільно виїхати" з України, а їхнім родинам – наказали
Про від'їзд дипломатів США та їхніх родин з України
У чому різниця між "санкціонованим" та "обов'язковим" виїздом
У посольстві США в Україні наголосили, що:
- "Дозволений (санкціонований) від'їзд" американських дипломатів США з України – це означає, що тепер працівники посольства мають право поїхати з нашої країни, але якщо самі того хочуть.
- А от "обов'язковий від'їзд" членів родин дипломатів із посольства – це вимога, щоб вони залишили країну.
У посольстві запевнили, що з приводу цього рішення Держдеп консультувався з урядом України та посольствами інших країн.
Чому Держдеп США пішов на такий крок
Надання дозволу дипломатам США на виїзд із місії в Україні – це "особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни". Тобто, громадяни Сполучених Штатів Америки в Україні можуть бути у небезпеці.
- США підтримують Україну, але найбільше "віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу".
- Саме тому й вирішили застерегти американців від подорожей до України та дозволили дипломатам з неї виїхати.
Чи працюватиме далі посольство США
У посольстві США в Україні запевнили:
- Що установа "залишається відкритою для регулярної роботи".
- Ба більше, там очікують "раптового зростання попиту на консульські послуги".
Вочевидь, так американці натякають, що кількість охочих громадян США виїхати з України зросте, як і кількість тих, хто потребуватиме порад чи іншої допомоги від дипломатів.
США не припинять спроби підштовхнути Росію до деескалації
Рішення про санкціонований / обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї,
– заявили у посольстві США в Україні.
А у приклад того, що США й далі непохитно підтримують Україну, навели доставку кількох партій зброї для ЗСУ на 200 мільйонів доларів.
А тим часом Росія відправила на військові навчання до Білорусі винищувачі Су-35С
Та водночас у США ще раз наголосили, що безпекова ситуація в Україні непередбачувана, та "може погіршитися без попередження".
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