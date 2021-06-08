Особлива, – Зеленський отримав екземпляр нової форми збірної України

8 червня 2021 , 21:02
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Джерело:

інстаграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський назвав нову форму національної збірної України з футболу особливою. Крім того, глава держави отримав свій екземпляр.

На футболці президента позначено його прізвище та цифра 95. Зеленський поділився світлинами у мережі.

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Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати,
– написав політик.

Зеленський зазначив, що на формі зображено декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя.

"Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна", – підсумував президент.

 

Що відомо про нову форму збірної

  • Нову форму збірної України представили 6 червня. Футболки українських гравців прикрашають контури карти України та гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".
  • У країни-окупанта така форма викликала лють. Наприклад, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв закликав заборонити нову форму української збірної.
  • Водночас в УЄФА заявили: "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

 

Автор: Ольга Музика