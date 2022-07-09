Особливе свято, що спрямовує на добрі вчинки, – Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом
Володимир Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом. Президент пояснив, що це свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки.
Вітання президент України озвучив під час традиційного вечірнього звернення в ніч проти 9 липня. Тобто на 136 добу війни, яку росія почала проти України.
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Зеленський привітав з Курбан-байрамом
І завтра, а фактично вже після заходу сонця сьогодні (мовиться про 9 липня – 24 канал), мусульманська громада починає відзначати Курбан-байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки,
– сказав Зеленський.
Президент України розповів, що вітає усіх мусульман України та світу й бажає, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще.
"Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-байрам!" – завершив Зеленський.Зверніть увагу! Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу, та триває 3 – 4 дні. Кожен мусульманин має зробити жертвоприношення тварини – вівці, кози чи корови. Далі мусульмани ходять одне до одного в гості, влаштовують трапези, дарують подарунки.
Основні тези зі звернення президента України
- Володимир Зеленський вручив Золоту зірку підполковнику Олегу Грудзевичу. Він захищав Маріуполь, вивів підрозділ з непідконтрольної території, дорогою вони знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.
- Привітав Валерія Залужного з днем народження та побажав йому перемоги.
- Звернувся до парламенту Словенії. Це було 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше – зроблене поблизу передової.
- Володимир Зеленський сказав: "Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи. Спільної, до речі. А отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції".
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