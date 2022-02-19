Останні дні Олімпіади: чи може спорт бути поза політикою

Незабаром відбудеться закриття Олімпійських ігор. І саме дату 20 лютого спочатку називали датою, коли Володимир Путін може піти у наступ.

Але зараз не про це, а про наші здобутки. І я не лише про медалі. Хоча така в нас теж є.

До теми Вторгнення Росії в Україну може статися будь-коли, навіть під час Олімпіади, ​​– Блінкен

Її нашій збірній приніс фристайліст Олександр Абраменко. І саме він на відкритті Олімпіади ніс прапор України разом з фігуристкою Олександрою Назаровою.

Путін заснув на відкритті Олімпіади

На це, певно, дуже боляче було дивитися очільнику Кремля, бо він вирішив прикинутися, що спить. Сталося це рівно в той момент, коли українська збірна з'явилась на стадіоні в Пекіні.

Фото сплячого Путіна, який один сидить на трибуні, оприлюднило британське видання Daily Mail. Журналісти відзначили, що Путін сидить без маски, попри суворі карантинні правила Олімпіади. І тут демонструє так звану "російську винятковість".

Наступний вчинок наших спортсменів на Олімпіаді, який знову змусив світ говорити про війну в Україні, це мовчазний протест проти російської агресії.

Після заїзду скелетоніст Владислав Гераскевич пройшов повз камери з плакатом, на якому було написано англійською – "Ні війні в Україні!".



Владислав Гераскевич з плакатом / Фото Суспільного

Треба відзначити, що це був і дуже сміливий крок, бо після цього спортсмена могли би дискваліфікувати. Бо будь-які політичні демонстрації під час Олімпійських ігор суворо заборонені – це прописано в хартії Міжнародного олімпійського комітету.

Та все ж в комітеті вирішили Гераскевича не карати. Бо в тій же хартії сказано, що "метою олімпійського руху є просування миру". І саме до миру закликав український спортсмен. А якщо вже заговорили про прапори, то нагадаю, що Росія під своїми прапорами не може виступати через допінгові скандали.

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Так от міністерство оборони Росії випустило і опублікувало ціле відео у підтримку російської фігуристки, яку звинуватили у прийомі допінгу.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 13:50 хвилини)

Українці привертають увагу росіян

А ви кажете спорт "поза політикою". Але ми пішли далі. Не секрет, що просувати новини допомагають хештеги. І от це відео Росія також супроводила хештегом "Каміла ми з тобою".

Що зробили українці? Вони почали використовують цей і інші популярні російські хештеги у соціальних мережах для привернення уваги росіян до обстрілів у Станиці Луганській.

У публікаціях з ним користувачів закликають росіян поглянути на військові злочини російської влади.

Найчастіше серед публікацій російській владі закидають обстріли дитсадка й школи, які відбулися на Донбасі 17 лютого. Звичайних росіян натомість звинувачують у тому, що закриваючи очі на злочини Путіна. Мовляв, вони самі є пособниками цих злочинів.