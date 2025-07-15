Reuters розповіли, як Путін реагує на останні заяви Трампа

Журналісти переконані, що Путін не злякався погроз Трампа і не збирається зупинятися. Джерела Reuters, близькі до Кремля, говорять: Путін має намір продовжувати бойові дії в Україні, доки Захід не погодиться на його умови "миру".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як реагує Путін на останні заяви Трампа щодо України?

Російський диктатор "вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові заходи Заходу". Він сподівається, що Росія витримає подальші економічні труднощі. Хоча Трамп наголосив, що Путіну слід рятувати власну країну й економіку. Якщо протягом 50 днів Москва не укладе мирну угоду, США запровадять 100% мит проти неї. Ці тарифи будуть спрямовані і проти покупців російської нафти. Та Путіна це не лякає.

Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців, тому він продовжуватиме, доки не отримає того, чого хоче,

– повідомили джерела.

За їхніми словами, російський диктатор ставить цілі Москви набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу. До того ж Росія виробляє багато боєприпасів і зброї. А тому Путін не зупиниться на вже окупованих регіонах і піде далі.

Щодо Трампа, то Путін "маневрує, щоб не дратувати непередбачуваного президента США надто сильно".

"Трамп має мало важелів впливу на Путіна. Навіть якщо Вашингтон запровадить тарифи на покупців російської сирої нафти, Москва все одно знайде спосіб продати її на світові ринки", – розповіли джерела медійникам.

Цікаво, що журналісти BBC закликали зменшити захват щодо заяв Трампа і сприймати їх більш помірковано.