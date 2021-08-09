Це вже занадто, – Яна Дугарь розповіла про активне стеження за нею
Джерело:24 канал
Яна Дугарь почала помічати активне стеження за нею. Вона має певні застереження щодо власної безпеки.
Про це обвинувачена в справі про вбивство Павла Шеремета повідомила в ефірі 24 каналу. Декілька днів тому в будинку Яни Дугарь спрацювала сигналізація у двох різних місцях одночасно
До теми Немає думок про самогубство, – Дугарь підозрює, що за нею стежать
"Ще давно почала помічати це, але останнім часом вже занадто. Тому що приходили мені повідомлення від невідомої особи – я не знаю, хто це взагалі – відеоповідомлення і повідомлення з контекстом як за мною стежать, як я переходжу дорогу, якими вулицями тощо", – сказала Яна Дугарь.
З чим може бути пов'язане активне стеження
"Я думаю, що слідство шукає абсолютно не правди, а хоча б якихось зачіпок до дискредитації", – вважає Дугарь.
На її думку, щодо неї намагаються знайти зачіпки, щоб спробувати переконати інших у так званій спроможності вчинити злочин. Яна Дугарь вважає, що так намагаються виправдати відсутність доказів.
Яна Дугарь розповіла про стеження: дивіться відеоЗверніть увагу! 6 серпня Яна Дугарь зробила заяву про свій психологічний стан. Ймовірно, причиною цього стала смерть Віталія Шишова, білоруського активіста, якого знайшли повішеним. Однією з причин його смерті, за версією слідства, є самогубство.
Справа Павла Шеремета: головне
- Посеред Києва 20 липня 2016 року підірвали авто з білоруським журналістом Павлом Шереметом. Наразі є декілька версій вбивства – дестабілізація ситуації в Україні або власне діяльність журналіста.
- У грудні 2019 року з'явилась інформація, що за підозрою у вбивстві Павла Шеремета затримали подружжя ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенків, музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військовослужбовицю Яну Дугарь.
- Наразі Кузьменко та Антоненко перебувають під домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням.