Це вже занадто, – Яна Дугарь розповіла про активне стеження за нею

Яна Дугарь почала помічати активне стеження за нею. Вона має певні застереження щодо власної безпеки.

Про це обвинувачена в справі про вбивство Павла Шеремета повідомила в ефірі 24 каналу. Декілька днів тому в будинку Яни Дугарь спрацювала сигналізація у двох різних місцях одночасно

До теми Немає думок про самогубство, – Дугарь підозрює, що за нею стежать

"Ще давно почала помічати це, але останнім часом вже занадто. Тому що приходили мені повідомлення від невідомої особи – я не знаю, хто це взагалі – відеоповідомлення і повідомлення з контекстом як за мною стежать, як я переходжу дорогу, якими вулицями тощо", – сказала Яна Дугарь.

З чим може бути пов'язане активне стеження

"Я думаю, що слідство шукає абсолютно не правди, а хоча б якихось зачіпок до дискредитації", – вважає Дугарь.

На її думку, щодо неї намагаються знайти зачіпки, щоб спробувати переконати інших у так званій спроможності вчинити злочин. Яна Дугарь вважає, що так намагаються виправдати відсутність доказів.

Яна Дугарь розповіла про стеження: дивіться відео

Справа Павла Шеремета: головне

Посеред Києва 20 липня 2016 року підірвали авто з білоруським журналістом Павлом Шереметом. Наразі є декілька версій вбивства – дестабілізація ситуації в Україні або власне діяльність журналіста.

У грудні 2019 року з'явилась інформація, що за підозрою у вбивстві Павла Шеремета затримали подружжя ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенків, музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військовослужбовицю Яну Дугарь.

Наразі Кузьменко та Антоненко перебувають під домашнім арештом, а Дугарь – під особистим зобов'язанням.