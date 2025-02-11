Росія ще не готова до перемовин: треба вибити з рук Путіна останній козир

Росіяни розглядають Україну як розмінну монету, демонструючи Заходу, що Росія хоче говорити про те, як перерозподілити світ й про проблеми іншого характеру: ядерну зброю, Арктику тощо.

Втім, для того, аби цього не сталося, союзники мають допомогти Україні стабілізувати фронт, вибивши у Владіміра Путіна найголовніший козир, а Сполучені Штати врешті-решт повинні сформулювати конкретні претензії до Росії, про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний.

Актуально "Якщо розмова була, то дуже засмутила Путіна": чим Трамп міг його притиснути

"У Путіна залишився останній козир"

Росія часто вкидає якісь мирні плани, яких немає, Дональд Трамп атакує своїми заявами, Україна теж демонструє свою позицію – це один з елементів тиску на перемовини. Начебто не спілкуючись, сторони в медійному просторі показують, що для них важливо.

Зараз Путін продає, що він наступає, тому причин для того, щоб зупинитися у нього немає. Треба, щоб Україна цей козир вибила, а США водночас сформулювати конкретні претензії до Росії.

Тому що до України є люфт поступок, але я не чую, крім того, що Путін має сісти за стіл перемовин і припинити вогонь, більше нічого. Це несправедливо, щонайменше,

– мовив політолог.

Українська позиція відкрита до спілкування, гнучка й принципова у потрібних місцях. Україна в деяких заявах навіть підіграє Дональду Трампу для того, щоб демонструвати свою добру волю.

Росіяни ж завжди роблять навпаки. Наприклад, Трамп заявив, що була розмова з Путіним, водночас виходить Дмітрій Пєсков і ні підтверджує, ні спростовує цю інформацію. Через це не можна зробити остаточний висновок, чи була все ж таки ця розмова.

У такий спосіб Кремль робити собі часовий люфт, щоб тиснути й давати сигнал всередину держави, мовляв, ми принципові, Штати на нас не надавлять, а решті, що Росія не готова до перемовин,

– мовив Лісний.

Крім того, заступник міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Рябков чітко артикулює, що Сполучені Штати нібито не запропонували Москві того, щоб їй підійшло. Попри це, є люди, які уповноважені для заяв та передають сигнал американській, українській сторонам або Європі.

До слова, Дональд Трамп заявив про "величезний прогрес" у переговорах про завершення війни. Водночас розкритикував адміністрацію Джо Байдена за витрату 300 мільярдів доларів на війну в Україні.