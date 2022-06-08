Останній психологічний бар'єр у країн-скептиків, – Кулеба про статус кандидата в ЄС

Україна не буде сприймати жодні сурогатні версії чи альтернативи вступу до Євросоюзу. Ми чекаємо статус кандидата наприкінці червня.

Це позиція не лише уряду, а й громадянського суспільства, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми Європарламент рекомендує лідерам ЄС на саміті у червні надати Україні статус країни-кандидатки

Шлях України в ЄС – це долання бар'єрів

Україна заслужила статус кандидата та відповідає критеріям його отримання. Кулеба зауважив, що є скептики та ті, хто намагається пропонувати нам якісь альтернативні шляхи.

Статус кандидата – це останній психологічний бар'єр у країн-скептиків,

– зазначив Кулеба.

Міністр не бачить жодних раціональних причин, чому Україні мають відмовити у статусі кандидата. Він впевнений, що після того, як цей бар'єр подолають, ситуація буде абсолютно іншою.

Хоча дипломат додає, історія євроінтеграції України – це загалом шлях подолання бар'єрів. Зокрема, вони стосувались вільного ринку торгівлі та безвізу. Кулеба каже, що роками відмовлялись навіть визнавати нашу європейську перспективу, але після початку повномасштабної війни з Росією здолали і цей бар'єр.

Останні новини про євроінтеграцію України

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Її майже відразу схвалив Європарламент.

Наша держава вже передала до ЄС обидві частини опитувальника, який необхідний для отримання статусу кандидата. Згодом Єврокомісія вже повинна надати відповідь.

Раніше в Офісі Президента сподівались, що у червні України таки отримає статус кандидата. До речі, Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, що зустрінуться на саміт 23 – 24 червня, надати Україні статус країни-кандидата.

Однак знайшлись ті, хто ухиляється від ініціативи та пропонує нашій державі інші варіанти. Наприклад, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що потрібний "проміжний етап" перед вступом України до ЄС. Мовляв, за цей період наша держава має досягти "стандартів ЄС".

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити об'єднання держав, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають тісніших зв'язків і прихильності до цінностей ЄС.

Детальніше – Європарламент підтримає кандидатство України у ЄС: