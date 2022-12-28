"Остання ніч Катерини": перші кадри, як зносять пам'ятник російській імператриці в Одесі
В Одесі 28 грудня ввечері нарешті почали демонтовувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.
Раніше демонтаж пам'ятника підтримав одеський виконком. А вже сьогодні близько півночі у мережі з'явились перші фото та відео демонтажу.
До теми Катерини більше не буде: в Одесі наблизили демонтаж пам'ятника
Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, як зносять пам'ятник та зауважив, що так має з усім російським.
Одеса позбувається пам'ятника Єкатєріні 2. На нашій землі немає місця символам вбивць,
– написав Сергій Стерненко.
Згодом у мережі поширили більше відео процесу. Пам'ятник зносять поетапно. Ось відео, як демонтували першу з фігур пам'ятника засновникам Одеси.
Демонтаж пам'ятника: відео