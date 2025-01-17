Тактична ядерна зброя лякала навіть росіян: Байден розкрив деталі розмови з Путіним

На початку великої війни, коли зайшла мова про використання тактичної ядерної зброї, Байден таки мав прямий контакт з Путіним. За його словами, російський диктатор сам боїться ядерної зброї.

У Росії відповіли Байдену, що ні в якому разі не планують скористатися ядерною зброєю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джозефа Байдена для MSNBC.

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Якою пригадує розмову з Путіним Байден

Як зазначив журналіст, ніхто не міг передбачити, хто, Путін чи Байден, першим опиниться в Києві. Тоді значно посилилось напруження навколо ймовірності застосування проти України тактичної ядерної зброї.

Байден підтвердив, що говорив тоді з Путіним. Він зазначив, що тактична ядерна зброя лякала самих росіян.

Тактична ядерна зброя в Європі лякає до біса всіх, включно з росіянами,

– підкреслив Байден.

Путін, за його словами якраз хоче, аби ядерної зброї у Європі не було, а Україна не була членом НАТО. Путін, за словами Байдена, "боявся", що Україна отримає ядерну зброю і вдарить по Москві.

Байден своєю чергою пояснив, що Україна не стане членом НАТО без відповідних реформ, а відтак про ядерну зброю і мови йти не може. Водночас він пояснив російському диктатору, що він не отримає територій і Україну підтримають Сполучені Штати.

Президент США визнає, що не очікував, що повномасштабна війна розпочнеться, так прогнозували й американські працівники в Україні.