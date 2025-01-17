Тактична ядерна зброя лякала навіть росіян: Байден розкрив деталі розмови з Путіним
- Байден мав розмову з Путіним на початку війни, під час якої обговорювалося використання тактичної ядерної зброї.
- Байден зазначив, що тактична ядерна зброя лякала росіян, і Росія не планує її використовувати.
- Путін хотів, щоб ядерної зброї у Європі не було, а Україна не вступала в НАТО, оскільки боявся, що Україна отримає ядерну зброю.
- Байден пояснив, що Україна не стане членом НАТО без реформ, але США підтримуватимуть Україну.
На початку великої війни, коли зайшла мова про використання тактичної ядерної зброї, Байден таки мав прямий контакт з Путіним. За його словами, російський диктатор сам боїться ядерної зброї.
У Росії відповіли Байдену, що ні в якому разі не планують скористатися ядерною зброєю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джозефа Байдена для MSNBC.
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Якою пригадує розмову з Путіним Байден
Як зазначив журналіст, ніхто не міг передбачити, хто, Путін чи Байден, першим опиниться в Києві. Тоді значно посилилось напруження навколо ймовірності застосування проти України тактичної ядерної зброї.
Байден підтвердив, що говорив тоді з Путіним. Він зазначив, що тактична ядерна зброя лякала самих росіян.
Тактична ядерна зброя в Європі лякає до біса всіх, включно з росіянами,
– підкреслив Байден.
Путін, за його словами якраз хоче, аби ядерної зброї у Європі не було, а Україна не була членом НАТО. Путін, за словами Байдена, "боявся", що Україна отримає ядерну зброю і вдарить по Москві.
Байден своєю чергою пояснив, що Україна не стане членом НАТО без відповідних реформ, а відтак про ядерну зброю і мови йти не може. Водночас він пояснив російському диктатору, що він не отримає територій і Україну підтримають Сполучені Штати.
Президент США визнає, що не очікував, що повномасштабна війна розпочнеться, так прогнозували й американські працівники в Україні.