Остін і Блінкен пообіцяли Україні ще понад 300 мільйонів доларів допомоги
25 квітня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:Reuters
США має надати Україні ще 322 мільйони доларів допомоги. Від початку нападу Росії Штати вже виділили близько 3,7 мільярда доларів.
Про це заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
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Як відбувався візит
Чиновники приїхали в Україну, щоб продемонструвати підтримку Заходу. Блінкен і Остін повідомили Зеленського про нове іноземне військове фінансування.
Це забезпечить підтримку можливостей, які потрібні Україні, особливо для боротьби на Донбасі, – сказали політики
Крім того, це допоможе ЗСУ перейти на більш досконалі системи озброєння та протиповітряної оборони, по суті, системи НАТО.
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