Важливо, що візит неанонсований, – політтехнолог про приїзд глави Міноборони США в Україну
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України з неоголошеним візитом. Можливо, там хочуть дещо заспокоїти українців на тлі ситуації з допомогою від Штатів.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що візит Остіна був неоголошеним. Ймовірно, це зробили з міркувань безпеки. Але можна припустити, що Остін має обговорити низку важливих питань, і йому потрібно бути присутнім особисто.
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Чого очікувати від візиту Остіна
Як наголосив Тизенгаузен, візит Остіна може бути певним "заспокійливим". Особливо на тлі подальшої військової допомоги від США. Вона обов'язково буде – не потрібно сильно через це перейматися.
Був оцей скепсис, що не додали допомогу Україні в пакет з Ізраїлем і так далі. Тут треба пояснити. Пакет допомоги Україні обов'язково ухвалять. Скоріш за все це відбудеться вже цього місяця. Чому не ухвалили одразу? Бо він є досить спірним, як і пакет Ізраїлю. Штатам треба буде ухвалити бюджет максимально швидко, щоб не було шатдауну. А потім в спокійному режимі вони розглядатимуть допомогу і Україні, і Ізраїлю та іншим,
– розповів Тизенгаузен.
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Президент США Джо Байден також паралельно написав колонку, що досить рідко стається. Там він чітко вказав, що допомога Україні та допомога Ізраїлю є стратегічними інтересами США. В матеріалі він також показово порівняв Путіна із ХАМАС.
Чого очікувати від візиту? Давайте почекаємо офіційних заяв. Я сприймаю це як візит для заспокоєння України. Також тут будуть питати й за те, чого від нас давно вимагали – подальшу стратегію війни. Не "вихід на кордони 1991 року", адже це – ціль. А стратегію. Коли покроково окреслять весь процес на наступні пів року – рік: які плани на зиму; які ресурси; які потреби тощо,
– зазначив Тизенгаузен.
Остін приїхав до України: коротко
- Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Про це він повідомив у соцмережі Х.
- Остін планує зустрітися з представниками української влади. Так Штати демонструють, що продовжуватимуть і надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії Росії.
- Нещодавно президент США Джо Байден опублікував матеріал, де вчергове висловив позиції щодо агресії Росії. Він підкреслив, що допомога Україні – це інвестиція в безпеку США.