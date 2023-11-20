Важливо, що візит неанонсований, – політтехнолог про приїзд глави Міноборони США в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України з неоголошеним візитом. Можливо, там хочуть дещо заспокоїти українців на тлі ситуації з допомогою від Штатів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що візит Остіна був неоголошеним. Ймовірно, це зробили з міркувань безпеки. Але можна припустити, що Остін має обговорити низку важливих питань, і йому потрібно бути присутнім особисто.

Дивіться також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Чого очікувати від візиту Остіна

Як наголосив Тизенгаузен, візит Остіна може бути певним "заспокійливим". Особливо на тлі подальшої військової допомоги від США. Вона обов'язково буде – не потрібно сильно через це перейматися.

Був оцей скепсис, що не додали допомогу Україні в пакет з Ізраїлем і так далі. Тут треба пояснити. Пакет допомоги Україні обов'язково ухвалять. Скоріш за все це відбудеться вже цього місяця. Чому не ухвалили одразу? Бо він є досить спірним, як і пакет Ізраїлю. Штатам треба буде ухвалити бюджет максимально швидко, щоб не було шатдауну. А потім в спокійному режимі вони розглядатимуть допомогу і Україні, і Ізраїлю та іншим,

– розповів Тизенгаузен.

Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Президент США Джо Байден також паралельно написав колонку, що досить рідко стається. Там він чітко вказав, що допомога Україні та допомога Ізраїлю є стратегічними інтересами США. В матеріалі він також показово порівняв Путіна із ХАМАС.

Чого очікувати від візиту? Давайте почекаємо офіційних заяв. Я сприймаю це як візит для заспокоєння України. Також тут будуть питати й за те, чого від нас давно вимагали – подальшу стратегію війни. Не "вихід на кордони 1991 року", адже це – ціль. А стратегію. Коли покроково окреслять весь процес на наступні пів року – рік: які плани на зиму; які ресурси; які потреби тощо,

– зазначив Тизенгаузен.

Остін приїхав до України: коротко