Росіяни зробили велику помилку, – Залужний про значення Зміїного для війни
Валерій Залужний розповів про захоплення росіянами Зміїного. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що стратегічне значення острова дуже просте.
Генерал розповів у проєкті Дмитра Комарова, що кордони України й економічна зона простягається саме довкола острова Зміїний. Тобто він має залишатись українським у будь-якому випадку, пише 24 Канал.
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Залужний про звільнення Зміїного
Валерій Залужний пояснив, що зараз острів не має стратегічного значення як вузол оборони.
Росіяни зробили дуже величезну помилку, коли позатягували туди людей, гармати, ракети й думали, що там буде військовий гарнізон. Відомо, скільки він проіснував,
– зауважив Головнокомандувач ЗСУ.
Проте завданням України було зробити так, щоб росіян там не було. Адже засоби ППО, які там встановили російські окупанти, "доволі серйозно перекривали" територію України. Своєю чергою, ракети ворожої ППО могли долітати на значну територію, що ускладнювало роботу нашої авіації. Тож Валерій Залужний пояснив, що вибити ворога звідти було дуже важливим завданням.
Коротко про історію Зміїного під час повномасштабної війни
- Росія окупувала Зміїний наприкінці лютого 2022 року. Варто зазначити, що острів не надто великий – орієнтовно 20 гектарів, розміщений у Чорному морі та належить до складу Одеської області.
- Саме захисники Зміїного на заклик росіян 24 лютого 2022 року "скласти зброю та здатись" відповіли: "Рускій воєнний корабль – іді на*уй".
- Українська розвідка повідомляла, що операція з деокупації Зміїного тривала орієнтовно два місяці. 30 червня Валерій Залужний заявив, що Росія залишила острів.
- Свою втечу зі Зміїного окупанти назвали "жестом доброй воли". Хоча насправді наші військові вигнали окупантів з острова.
- Вже 7 липня 2022 року наші військові встановили на острові Зміїний український прапор.