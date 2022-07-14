Борються із залишками своєї техніки, – росіяни завдали удару по Зміїному

Окупанти так тікали з острова Зміїний, що позалишали там багато техніки. Тепер вони намагаються її знищити.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на спеціальному брифінгу. За його словами, 14 липня російські окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний.

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У такий спосіб росіяни намагаються знищити власну техніку, яку вони в паніці залишили, коли тікали зі Зміїного. Пан Громов жартома припустив, з ким насправді зараз борються окупанти на острові.

Вони борються з дельфінами чи що… Вони намагаються знищити залишки своєї військової техніки, – зазначив Олексій Громов.

Бригадний генерал наголосив, що зараз Україна контролює територію острова Зміїний. А надалі обов'язково вижене окупантів з наших територій Чорного моря.

Як українські військові звільнили Зміїний

Упродовж тривалого часу українські захисники завдавали потужних ударів по окупантах, які засіли на Зміїному. Повністю "викурити" росіян вдалося 30 червня – тоді вони втекли з острова. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навіть оприлюднив ефектне відео, як українці атакували загарбників.

В самій росії втечу зі Зміїного подали як "жест доброї волі". Схожі відмазки кремль поширював, коли ЗСУ вигнали окупантів з Півночі України.

Згодом українські військові зачистили Зміїний та вивісили державний прапор. На острові були суцільні руїни та "кладовище" російської техніки.

14 липня окупанти спробували добити залишки власної військової техніки на Зміїному з авіації. Але всі їхні бомби впали в море.

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