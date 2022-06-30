Окупанти пробуватимуть повернутися на Зміїний, але їм нічого не вдасться, – МВС

Російські війська відійшли зі Зміїного. Це підтвердило оперативне командування "Південь" та навіть російські пропагандисти.

Оперативне командування "Південь" завдало декілька влучних ударів по позиціях окупантів на острові Зміїний, тож росіянам довелося відійти.

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Росіяни справді покинули Зміїний

Російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону, який був на острові, за допомогою катерів. Словом, слова автора крилатої фрази морпіха, який захищав острів, справдилися, і російські загарбники таки пішли зі Зміїного у всім відомому напрямку.

Зараз Зміїний весь у диму після пожеж. Вогонь досі палає та лунають вибухи. Про остаточні результати операції обіцяють відзвітувати згодом.

Росіяни намагатимуться повернутись на острів

Починаючи від 20 червня, ЗСУ завдавали по позиціях росіян на Зміїному серію ударів. Українські війська пошкодили та знищили чимало зброї окупантів, багато російських загарбників ліквідовано.

В ефірі єдиного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що російські окупанти точно намагатимуться повернути собі острів. Проте він переконаний, що їм не вдасться цього зробити.

Вони будуть робити спроби, я впевнений в цьому, вони будуть пробувати щось робити, але станом на зараз – те, що ми змогли зробити, у них немає там ППО, у них немає можливості підходити ближче своїми кораблями. Тому я сподіваюсь, що в даному випадку їм нічого не вдасться. Але спроби вони робити будуть,

– сказав він.

До слова, у Кремлі вже знайшли виправдання тому, що ЗСУ вигнали їх зі Зміїного. Вони заявляють, що це була не поразка й вони зробили це з "доброї волі". Щоб показати, що Росія буцімто не перешкоджає вивозу зерна з України.

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