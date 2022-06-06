На острів Зміїний стягнули мотлох з усієї Росії

Російські окупанти продовжують стягувати на острів Зміїний все те, що потім буде дуже гарно і яскраво горіти.

Натягли вже 3 РСЗВ БМ-21 "Град", 4 одиниці ЗРПК "Панцир-С1", 2 одиниці ЗРК "Тор-М2" з ТЗМ, один ББМ н/в типу, що заряджають машини до них, а також КШМ Р-149 .

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Що окупанти стягнули на Зміїний

Що найсмішніше, звезли все це мотлох, фактично, з усієї Росії. Так, ЗРК "Тор-М2" приписаний до 481 ЗРП із Моздока, 19 мсд 58 А Південного ВО. ЗРПК "Панцир-С1" та КШМ Р-149 зі складу 1532 ЗРП 53 дивізії ППО ТОФ – Петропавловськ-Камчатський.

Склад окупантів на Зміїному зібрано з числа чорноморського флоту 810 обрмп, 388 мрп СпП, 744 центри зв'язку, 369 центри забезпечення управління флоту, 481 зрп, 1532 зрп.

Цікаво Путіна може зупинити лише одне

Що далі

Загалом, збірна солянка з усього, що знайшлося і звідки взялося. Цікаво, коли цих відсмажимо, що звозитимуть потім? ЗРК С-75?

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