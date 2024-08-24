У Острогозьку Воронезької області внаслідок атаки безпілотників вночі проти 24 серпня спалахнув склад боєприпасів. Влада регіону навіть почала евакуювати деяких місцевих.

Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що станом на 7:57 24 серпня детонації триває. Про пожежу на складі він вперше написав о 3:46, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по складу боєприпасів

Алєксандр Гусєв заявив, що в Острогозькому районі на території 3 поселень запровадили режим надзвичайного стану для ліквідації наслідків пожежі та детонації вибухонебезпечних об'єктів.

Проведено евакуацію одного села та одного садового некомерційного товариства (СНТ) – орієнтовно 200 осіб. Розгорнутий пункт тимчасового розміщення, але майже всі мешканці розмістилися у родичів. Для мешканців сусіднього села проведено інструктаж щодо заходів безпеки,

– заявив Гусєв.

Про масштаби пожежі та наслідки влада регіону не говорить. Проте заявили, що нібито двоє поранених: одна жінка у важкому стані в лікарні, ще одна – отримала садна і від госпіталізації відмовилася.

Окрім того, губернатор заявив, що в одному із сіл Острогозького району пошкоджені лінії електропередач. Тож можуть бути перебої світла.

Поки що детонація триває. Прошу мешканців району дотримуватись заходів безпеки,

– заявив посіпака Путіна.

Варто зауважити, що росіяни налякані та бідкаються через пожежу та детонацію боєприпасів. Де розташоване місто – читайте за посиланням.