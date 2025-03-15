Оточення наших військ на Курщині немає, але ворог готує сили для удару по Сумщині, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області немає оточення підрозділів ЗСУ. Однак він додав, що ворог веде підготовку до удару по Сумщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Яка ситуація на Курщині

Зеленський розповів, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо захисту позицій на Донеччині та інших ділянках фронту.

Ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Окремо щодо Курщини. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає,

– йдеться у повідомленні.

До слова, вчора, 14 березня, Зеленський повідомив, що мета Курської операції – відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. На думку українського лідера, "вона своє завдання виконала".

Президент зауважив, що російські війська накопичують сили вздовж східного кордону України. За словами Зеленського, це вказує на ворога атакувати Сумську область.

"Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону", – наголосив Зеленський.

Україна застосувала "Довгий Нептун"

Крім того, український лідер розповів, що успішне бойове випробування пройшла нова українська ракета "Довгий Нептун".

Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки,

– зазначив президент.

Також була доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова щодо нових пакетів підтримки від партнерів.

"Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають", – написав Зеленський.