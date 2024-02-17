Оточення не допущено, – Тарнавський про виведення військ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач Сирський повідомив про рішення вивести війська з Авдїівки. Бригадний генерал Тарнавський наголосив: оточення українських підрозділів не допустили.

Командувач ОСУВ "Таврія" підтвердив, що отримав розпорядження про виведення військ. Захисники перейшли на заздалегідь підготовлені позиції.

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Перевага снарядів була – десять до одного

У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення,

– додав Тарнавський.

За словами бригадного генерала, оточення наших військ не допущено. Українські герої вже зайняли оборону на визначених рубежах.

Раніше Олександр Сирський наголосив, що підставою для ухвалення ріщення була загроза оточення. Отож заради збереження особового складу місто покинули. Головком зауважив, що українські військові виконали бойове завдання, адже знищували найкращі ворожі частини, а також прорідили живу силу та техніку окупантів.

Останні новини про ситуацію в Авдіївці

Ввечері 16 лютого стало відомо про виведення українських військ з позиції "Зеніт" в Авдіївці. У ЗСУ наголосили, що це історичне місце, адже з 2014 року було у безпосередній близькості до лінії зіткнення.

За словами Тарнавського, з цієї позиції бійці виходили маневром, проте, на жаль, декілька з них потрапили у полон. Командувач ОСУВ "Таврія" запевнив, що будуть докладені всі зусилля, аби повернути полонених додому.

На Авдіївку ворог кинув усі резерви, зокрема, елітні підрозділи. Все – заради того, аби продавити нашу оборону.

У ЗСУ неодноразово наголошували, що фактично міста вже не існує, Авдіївка стерта з лиця землі. У 3 ОШБр зауважили, що втрати ворога – колосальні. Настільки масштабних окупанти не зазнавали ніде. Лише за один штурм нещодавно російські військові втратили 80 солдатів.

Раніше ситуацію в Авдіївці прокоментували у Білому домі. Там її назвали дуже загрозливою саме через нестачу боєприпасів, від чого страждає українська армія. Вину за це адміністрація Байдена поклала на Конгрес, який затягує голосування за допомогу для України.

! Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що Україна обов'язково поверне собі Авдіївку.