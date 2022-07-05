Оточення Путіна регулярно відправляють на карантин і перевіряють на віруси та глисти, – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін панічно боїться підхопити якусь хворобу. Тому всі люди, які повинні зустрітися з кремлівським диктатором, мусять пройти двотижневий карантин, а також здати аналізи на коронавірус та глисти.

Зокрема, в ізоляції регулярно сидять пілоти та медики. Зауважте, що Путін вже зробив собі 4 щеплення проти коронавірусу, однак навіть це не врятувало його від фобії.

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Оточення Путіна тестують на коронавірус та глисти

Щоб зустрітися з президентом Росії, потрібно 4 рази зробити ПЛР-тест та двічі перевіритися на антитіла до коронавірусу. Також потрібно здати додаткові аналізи – на грип, стафілокок та глисти.

Ветеран афганської війни генерал Ахат Юлашев розповів, що 9 травня тиснув руку кремлівському диктатору на параді на Червоній площі. Заради цієї зустрічі 94-річний чоловік провів 2 тижні на карантині. До Москви він приїхав 23 квітня.

Генерала зустріли "з усіма почестями та поселили у розкішному московському готелі". Юлашев зауважив, що там його повністю забезпечували. Він був одним із приблизно 400 людей, які з 24 по 9 травня перебували на карантині в Москві заради того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Путіна.

Усі вони жили доволі непогано: карантин проходив у двох готелях у центрі російської столиці – п'ятизірковому "Золотому кільці" та чотиризірковому "Президент-готелі".

Після того, як Путін розпочав війну в Україні, він почав частіше переїжджати з резиденції до резиденції. Тому весь обслуговчий персонал та інше оточення, продовжують сидіти на карантині, однак тепер у різних точках Росії. За відкритими даними, Кремль витратив на таку забаганку Путіна 1,5 мільярда рублів, ще не менше 1,7 мільярда обсерватори отримали у вигляді субсидій.

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Тестування оточення на різні хвороби схоже на параною

Ізраїльський анестезіолог Михайло Фремдерман, який до 2014 року працював у Росії, зазначив, що це безпрецедентні заходи. Однак щодо них неможливо зробити висновок про те, чи є у Путіна проблеми зі здоров'ям, адже це радше перестраховка або "зоряна хвороба".

Завідувач відділення анестезіології та реанімації в американській клініці Tufts Medical Center Костянтин Балонов вважає, що подібні карантинні заходи так само ірраціональні, як і патологічна ненависть диктатора до опозиціонерів. На його думку, медики у Кремлі просто бояться можливих репресій і перестраховуються.

Сидіти в карантині та здавати численні аналізи – з медичного погляду це параноя чи реальний страх. "Справа лікарів" може дуже швидко стати новою реальністю,

– додав Балонов.

99-річного полковника Миколу Козлова із підмосковного Корольова, який у 1945 році брав Берлін, щороку запрошують на парад.

"З радістю дізнався, що цими днями він проходить спеціальний двотижневий карантин у санаторії – перебуває в режимі ізоляції від будь-яких контактів, щоб нічого не завадило самопочуттю тих, хто буде поряд з ним на трибуні, на Червоній площі", – написав у квітні депутат Мособлдуми Сергій Керселян.

Поруч із Козловим у першому ряді центральної трибуни були Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Ветеран не бачить нічого незвичайного у карантині, адже він проходив його й торік, і перед зустріччю з диктатором 22 червня. За його словами, у підмосковному військовому санаторії цьогоріч перебували лише 5 ветеранів Другої світової війни. Кожен з них мав власний супровід.

"Два тижні відпочивали, гуляли лісом, харчування нормальне. Звідти відразу потім поїхали на парад", – розповів Козлов.

Загалом на трибуни Червоної площі запросили 590 ветеранів. Їх зустрічали та супроводжували волонтери, яких відбирали за конкурсом. На карантині перебували далеко не всі – ветерани та волонтери з регіонів здебільшого приїжджали до Москви 7 чи 8 травня.

Ситуація була іншою для таких, як Юлашев та Козлов, адже вони отримали квиток на центральну трибуну, де сидів Путін. Ті, хто перебував у першому ряду, тиснули президенту Росії руку.

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Невідомо, скільки людей були на карантині перед парадом до 9 травня

Водночас скільки людей перебували перед парадом на карантині, російський уряд не повідомив. Проте із реєстру держконтрактів можна зробити деякі підрахунки.

Вперше під обсерватор почали використовувати престижний п'ятизірковий готель "Золоте кільце", який розташований навпроти міністерства закордонних справ у районі Арбату. Там з 24 квітня по 9 травня російська влада заплатила за проживання гостей 9 мільйонів рублів .

. У "Золоте кільце" 28 квітня Центральна клінічна лікарня УСП, де також лікують Путіна, заселила 13 своїх співробітників. Майже усі вони виїхали з готелю 9 травня. Медики, ймовірно, стежили за здоров'ям учасників майбутнього параду або готуватися обслуговувати самого диктатора.

Карантин лікарів обійшовся в 924 тисячі рублів . У контрактах ЦКЛ мовиться, що номер у "Золотому кільці" перед парадом коштував 5500 рублів. Якщо управління справами президента Росії орендувало для ветеранів номери за тією самою ціною, то там жили приблизно 160 людей. Десь стільки ж зазвичай вміщує Центральна трибуна Червоної площі.

. У контрактах ЦКЛ мовиться, що номер у "Золотому кільці" перед парадом коштував 5500 рублів. Якщо управління справами президента Росії орендувало для ветеранів номери за тією самою ціною, то там жили приблизно 160 людей. Десь стільки ж зазвичай вміщує Центральна трибуна Червоної площі. В той самий час УДП орендувало номери й в 4-зірковому "Президент-готелі". На це витратили 14,3 мільйона рублів. У цьому готелі є всього 204 номери вартістю від 3,9 до 11 тисяч рублів на добу. Тобто усі вони могли бути заповненими під час карантину.

За карантин в обох готелях УСП та його структури заплатили понад 24 мільйони рублів. Окрім цього, перед парадом ще один обсерватор влаштували в санаторно-курортному комплексі "Підмосков'я" міноборони Росії. Скільки людей були там на карантині наразі невідомо.

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Які аналізи потрібно здати, щоб побачити Путіна

Оточення Путіна не лише сидить на карантині, а й здає різноманітні аналізи. Щоб взагалі потрапити на карантин, потрібно за 2 доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Після цього протягом 2 тижнів доведеться ще 4 рази здати ПЛР, а на дванадцятий день – знову кров на антитіла.

Якщо у людини не виявляють антитіл IGM, які свідчать про хворобу, то після ізоляції вона отримує допуск "у чисту зону" – тобто до Путіна. Однак під час карантину також можуть брати біоматеріал та інші аналізи. Таке нововведення запровадили після вакцинації кремлівського диктатора.

З початку пандемії УСП та його структури замовили кремлівським поліклінікам у Москві аналізи співробітників та інших людей з оточення Путіна на приблизно 200 мільйонів рублів. З 2021 року їх здали близько 1500 осіб. У деяких з них брали мазки не лише на коронавірус, але й на ГРВІ, грип та стафілокок, а також кров на біомаркери. Окрім цього, пацієнти здавали кал, проте не на коронавірус, а на яйця гельмінтів.

Раніше вже повідомляли, що наближені до Путіна чиновники повинні здавати кал кілька разів на тиждень. Водночас для співробітників комбінату харчування "Кремлівський", які не працюють, як не дивно, в Кремлі й не годують російського президента, достатньо лише ПЛР-тестів.

Літній загін "Росія" УДП, чиї екіпажі літають з Путіним, витратив на аналізи найбільше – 125 мільйонів рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси стали здавати не лише ПЛР, а й усі види досліджень на COVID-19. Щомісяця вони робили:

до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів,

до 600 тестів на антитіла,

50 аналізів крові на біомаркери,

100 – 200 аналізів калу для виявлення коронавірусу.

Та сама схема працює і зараз. Лише за травень 2022 року льотний загін здав 1376 мазків, 98 проб калу на коронавірус, 447 аналізів крові на антитіла та 32 – на біомаркери. Окрім цього, вони продовжують сидіти на карантині в підмосковних та інших санаторіях.

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