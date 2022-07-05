Оточення Путіна регулярно відправляють на карантин і перевіряють на віруси та глисти, – ЗМІ
Джерело:ВВС
Президент Росії Володимир Путін панічно боїться підхопити якусь хворобу. Тому всі люди, які повинні зустрітися з кремлівським диктатором, мусять пройти двотижневий карантин, а також здати аналізи на коронавірус та глисти.
Зокрема, в ізоляції регулярно сидять пілоти та медики. Зауважте, що Путін вже зробив собі 4 щеплення проти коронавірусу, однак навіть це не врятувало його від фобії.
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Оточення Путіна тестують на коронавірус та глисти
Щоб зустрітися з президентом Росії, потрібно 4 рази зробити ПЛР-тест та двічі перевіритися на антитіла до коронавірусу. Також потрібно здати додаткові аналізи – на грип, стафілокок та глисти.
Ветеран афганської війни генерал Ахат Юлашев розповів, що 9 травня тиснув руку кремлівському диктатору на параді на Червоній площі. Заради цієї зустрічі 94-річний чоловік провів 2 тижні на карантині. До Москви він приїхав 23 квітня.
Генерала зустріли "з усіма почестями та поселили у розкішному московському готелі". Юлашев зауважив, що там його повністю забезпечували. Він був одним із приблизно 400 людей, які з 24 по 9 травня перебували на карантині в Москві заради того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до Путіна.
Усі вони жили доволі непогано: карантин проходив у двох готелях у центрі російської столиці – п'ятизірковому "Золотому кільці" та чотиризірковому "Президент-готелі".
Після того, як Путін розпочав війну в Україні, він почав частіше переїжджати з резиденції до резиденції. Тому весь обслуговчий персонал та інше оточення, продовжують сидіти на карантині, однак тепер у різних точках Росії. За відкритими даними, Кремль витратив на таку забаганку Путіна 1,5 мільярда рублів, ще не менше 1,7 мільярда обсерватори отримали у вигляді субсидій.
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Тестування оточення на різні хвороби схоже на параною
Ізраїльський анестезіолог Михайло Фремдерман, який до 2014 року працював у Росії, зазначив, що це безпрецедентні заходи. Однак щодо них неможливо зробити висновок про те, чи є у Путіна проблеми зі здоров'ям, адже це радше перестраховка або "зоряна хвороба".
Завідувач відділення анестезіології та реанімації в американській клініці Tufts Medical Center Костянтин Балонов вважає, що подібні карантинні заходи так само ірраціональні, як і патологічна ненависть диктатора до опозиціонерів. На його думку, медики у Кремлі просто бояться можливих репресій і перестраховуються.
Сидіти в карантині та здавати численні аналізи – з медичного погляду це параноя чи реальний страх. "Справа лікарів" може дуже швидко стати новою реальністю,
– додав Балонов.
99-річного полковника Миколу Козлова із підмосковного Корольова, який у 1945 році брав Берлін, щороку запрошують на парад.
"З радістю дізнався, що цими днями він проходить спеціальний двотижневий карантин у санаторії – перебуває в режимі ізоляції від будь-яких контактів, щоб нічого не завадило самопочуттю тих, хто буде поряд з ним на трибуні, на Червоній площі", – написав у квітні депутат Мособлдуми Сергій Керселян.
Поруч із Козловим у першому ряді центральної трибуни були Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Ветеран не бачить нічого незвичайного у карантині, адже він проходив його й торік, і перед зустріччю з диктатором 22 червня. За його словами, у підмосковному військовому санаторії цьогоріч перебували лише 5 ветеранів Другої світової війни. Кожен з них мав власний супровід.
"Два тижні відпочивали, гуляли лісом, харчування нормальне. Звідти відразу потім поїхали на парад", – розповів Козлов.
Загалом на трибуни Червоної площі запросили 590 ветеранів. Їх зустрічали та супроводжували волонтери, яких відбирали за конкурсом. На карантині перебували далеко не всі – ветерани та волонтери з регіонів здебільшого приїжджали до Москви 7 чи 8 травня.
Ситуація була іншою для таких, як Юлашев та Козлов, адже вони отримали квиток на центральну трибуну, де сидів Путін. Ті, хто перебував у першому ряду, тиснули президенту Росії руку.
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Невідомо, скільки людей були на карантині перед парадом до 9 травня
Водночас скільки людей перебували перед парадом на карантині, російський уряд не повідомив. Проте із реєстру держконтрактів можна зробити деякі підрахунки.
- Вперше під обсерватор почали використовувати престижний п'ятизірковий готель "Золоте кільце", який розташований навпроти міністерства закордонних справ у районі Арбату. Там з 24 квітня по 9 травня російська влада заплатила за проживання гостей 9 мільйонів рублів.
- У "Золоте кільце" 28 квітня Центральна клінічна лікарня УСП, де також лікують Путіна, заселила 13 своїх співробітників. Майже усі вони виїхали з готелю 9 травня. Медики, ймовірно, стежили за здоров'ям учасників майбутнього параду або готуватися обслуговувати самого диктатора.
- Карантин лікарів обійшовся в 924 тисячі рублів. У контрактах ЦКЛ мовиться, що номер у "Золотому кільці" перед парадом коштував 5500 рублів. Якщо управління справами президента Росії орендувало для ветеранів номери за тією самою ціною, то там жили приблизно 160 людей. Десь стільки ж зазвичай вміщує Центральна трибуна Червоної площі.
- В той самий час УДП орендувало номери й в 4-зірковому "Президент-готелі". На це витратили 14,3 мільйона рублів. У цьому готелі є всього 204 номери вартістю від 3,9 до 11 тисяч рублів на добу. Тобто усі вони могли бути заповненими під час карантину.
За карантин в обох готелях УСП та його структури заплатили понад 24 мільйони рублів. Окрім цього, перед парадом ще один обсерватор влаштували в санаторно-курортному комплексі "Підмосков'я" міноборони Росії. Скільки людей були там на карантині наразі невідомо.
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Які аналізи потрібно здати, щоб побачити Путіна
Оточення Путіна не лише сидить на карантині, а й здає різноманітні аналізи. Щоб взагалі потрапити на карантин, потрібно за 2 доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Після цього протягом 2 тижнів доведеться ще 4 рази здати ПЛР, а на дванадцятий день – знову кров на антитіла.
Якщо у людини не виявляють антитіл IGM, які свідчать про хворобу, то після ізоляції вона отримує допуск "у чисту зону" – тобто до Путіна. Однак під час карантину також можуть брати біоматеріал та інші аналізи. Таке нововведення запровадили після вакцинації кремлівського диктатора.
З початку пандемії УСП та його структури замовили кремлівським поліклінікам у Москві аналізи співробітників та інших людей з оточення Путіна на приблизно 200 мільйонів рублів. З 2021 року їх здали близько 1500 осіб. У деяких з них брали мазки не лише на коронавірус, але й на ГРВІ, грип та стафілокок, а також кров на біомаркери. Окрім цього, пацієнти здавали кал, проте не на коронавірус, а на яйця гельмінтів.
Раніше вже повідомляли, що наближені до Путіна чиновники повинні здавати кал кілька разів на тиждень. Водночас для співробітників комбінату харчування "Кремлівський", які не працюють, як не дивно, в Кремлі й не годують російського президента, достатньо лише ПЛР-тестів.
Літній загін "Росія" УДП, чиї екіпажі літають з Путіним, витратив на аналізи найбільше – 125 мільйонів рублів. З червня 2021 року льотчики та стюардеси стали здавати не лише ПЛР, а й усі види досліджень на COVID-19. Щомісяця вони робили:
- до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів,
- до 600 тестів на антитіла,
- 50 аналізів крові на біомаркери,
- 100 – 200 аналізів калу для виявлення коронавірусу.
Та сама схема працює і зараз. Лише за травень 2022 року льотний загін здав 1376 мазків, 98 проб калу на коронавірус, 447 аналізів крові на антитіла та 32 – на біомаркери. Окрім цього, вони продовжують сидіти на карантині в підмосковних та інших санаторіях.
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