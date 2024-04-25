У Зеленського відповіли, чи дійсно ЗСУ вже отримали ATACMS

США схвалили законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів Україні. Президент Джо Байден пообіцяв, що зброя якнайшвидше прибуде до нашої держави. Подейкують, що певне озброєння може дислокуватися в Польщі та Німеччині.

А деякі засоби масової інформації пишуть, що Київ уже отримав ATACMS та навіть завдавав ними ударів по Джанкою. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом, чи справді ЗСУ отримали американські ракети.

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Чи справді ЗСУ отримали ATACMS

Радник голови ОПУ зазначив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними.

Наша держава останні пів року стикалася зі зростальним дефіцитом зброї. Відтак не могла проводити ефективні заходи – знищувати російські спроможності, зокрема, логістичні.

Водночас Росія за цей період змогла накопичити відповідну кількість ресурсів, які кидає на Донецький, Луганський, Харківський та Запорізький напрямки.

Нещодавно взагалі з'явилася стаття про те, що, мовляв, поки Україна отримуватиме зброю, Росія зможе завдати певної тактичної поразки.

Я просто не можу зрозуміти, навіщо вони це роблять. Мовиться про медійні майданчики. Що вони хочуть? Щоб ми капітулювали, стали на коліна? Я не розумію цих публікацій "Чи в них вже є ATACMS?" Ні, якщо в нас будуть ATACMS, це чітко буде видно в зовсім іншій кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів. Це ж буде видно,

– наголосив Михайло Подоляк.

Сьогодні Україна має більше спроможностей атакувати російську інфраструктуру, але завдяки власним ракетам та дронам. Утім, кількість ще поки є недостатньою, яка потрібна для теперішнього етапу війну.

Дивіться повне інтерв'ю радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка на ютубі 24 Каналу о 18:00. Не пропустіть!

Пакет військової допомоги від США не зможе допомогти протягом місяця "звести до нуля" нестачу зброї, але суттєво збільшить можливість знищувати на дальніх підступах російське угруповання.

Що передувало інформації про відправлення до України ATACMS