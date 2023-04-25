Якщо про далекобійні ракети не говорять, значить вони вже є, – Піонтковський

В Німеччині 21 квітня відбулося одинадцяте засідання у форматі "Рамштайн". Відзначається, що медійного висвітлення, дискусій та заяв було менше, ніж зазвичай.

Така своєрідна медійна тиша пов'язана з наближенням українського контрнаступу. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Детальніше Україні вже передали понад 230 танків, у пріоритеті – все ще не літаки: підсумки "Рамштайну"

Піонтковський зауважив, що нині зберігається тиша довкола питання про передачу винищувачів та далекобійних ракет України. Він дійшов висновку, якщо не говориться про них, значить вони вже є на озброєнні нашої держави.

Далекобійних ракет не може не бути, адже це спільний план США та України,

– додав спікер.

Він наголосив, що ключовим елементом цього плану є знищення Кримського моста і всього кримського угруповання далекобіним вогнем Himars, чи інших ракет.

Українська авіація та ракети

Якщо Україна отримає далекобійні ракети, дальністю 160 кілометрів, зона їхньої дії покриває велику частину Криму, але не південь.

По Севастополю сьогодні довелося дронами шарахати, потрібні ракети, які будуть бити по цьому місту, по всіх військових об'єктах,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що це будуть або ATACMS, або крилаті ракети повітряного базування, які, можливо, будуть на підвісах МіГів, які отримала Україна.

Опозиціонер зауважив, що літаки МіГ-29 зі східноєвропейських країн, зокрема так довго передавали, тому що вони обладнані підвісами для західних ракет.

Він також згадав, що я зараз кілька десятків українських пілотів продовжують тренуватися на винищувачах F-16, Typhoon та Mirage.

Хоча офіційної інформації немає, ми з вами знаємо, що це так. І офіційної інформації про це вже не буде, як ми згадали,

– резюмував Піонтковський.

Результати чергового Рамштайн: основне