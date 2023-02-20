Є інші країни, крім Британії, які готові постачати далекобійну зброю, – Кулеба

Україна потребує далекобійних ракет та більше систем ППО. Про готовність постачати озброєння заявили у Великій Британії.

До Великої Британії приєднаються ще кілька країн. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 24 Канал.

До теми Роковини розстрілів людей на Майдані, Байден приїхав у Київ: хронологія 362 дня війни

"Думаю, що незабаром оголошуватимуть рішення. Проте перелік цих країн вузький, бо далекобійна зброя – це високосучасні технології. Відтак у цій коаліції не буде великої кількості країн. Проте далекобійна зброя в Україні обов'язково буде", – сказав Кулеба.

Заяви прем'єр-міністра Великої Британії

Ріші Сунак на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що передасть Україні далекобійні боєприпаси та систему ППО. Він також готовий підтримати країни, які вирішать надати винищувачі. Сунак закликав створити військову стратегію щодо України й не зволікати із допомогою.

Ми оголосили, що розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків. Наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому, – заявив Сунак.

Крім цього, британський прем'єр підтримує членство України в НАТО. Він вважає, що Альянс має розробити безпекові гарантії й представити їх на саміті у Вільнюсі.

"Нам потрібно думати про майбутнє, як ми захищаємо безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, тому що Вільнюський саміт є гарним місцем для завершення, – додав Сунак.

Військова допомога для України: останні новини