Чи отримає Україна запрошення в НАТО у 2024: представник Держдепу США назвав пріоритет

Україна стане членом НАТО вже, мабуть, після війни. Зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс.

Про це заявив представник Держдепу. Даніел Сайзек зазначив, що очікується продовження співпраці в межах Сенату для проведення реформ в Україні.

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"Не очікується на саміті НАТО цього року"

Чиновник зауважив, що цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75. І останнім часом відчутно, що Альянс зміцнюється. Зокрема, на це впливає розширення – вступ Фінляндії та фінальні кроки до вступу Швеції.

"Це означає, що насправді НАТО більше і сильніше за 75 років. Це теж важливе питання зв'язку між НАТО та Україною", – наголосив Сайзек.

Представник Держдепу також зазначив, що у світі стає дедалі більше конфліктів, відповідно викликів теж більше. Втім, можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО врешті-решт рішення Альянсу залишається одностайним з приводу вступу України.

Як приклад Сайзек навів тогорічний саміт у Вільнюсі, де всі члени повторили, що Україна має місце в НАТО.

Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни,

– сказав представник Держдепу США.

Також додав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, аби проводити реформи в Україні. Наразі ж пріоритетом є це надання допомоги для захисту від російської агресії.

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