Отримаємо сотні ракет для Patriot і далекобійні дрони: Федоров розповів про угоду з Берліном

Україна та Німеччина готують велику угоду. В Міноборони України розкрили деталі. Цікаво, що деякі види дронів будуть зі штучним інтелектом.

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про пакет оборонних домовленостей буде на 4 мільярди євро. Про нього домовилися під час переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Що отримає Україна від Німеччини?

Наша держава зможе посилити ППО, і надалі розвивати далекобійні спроможності та спільно виробляти дрони.

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО,

– мовиться в дописі Федорова.

Другим напрямком співпраці буде розвиток Deep-strike, тобто далекобійних ударів України по російських цілях. Київ і Берлін домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.

Третій напрямок – виробництво дронів.

У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 тисяч дронів для Сил оборони,

– написав Михайло Федоров.