Отримували гроші з Росії: СБУ ліквідувала канал фінансування ворожої агентури в Україні

Служба безпеки України викрила зловмисників, які працювали в інтересах Росії та отримували великі суми грошей з країни-агресорки. Вони діяли як агенти та працювали на ворожі спецслужби.

Зловмисники фінансували ворожу агентуру

До організованого злочинного угруповання входило 3 мешканців Київщини. За інформацією СБУ, вони отримували гроші від своїх російських кураторів через підсанкційні платіжні системи. Кошти йшли на проведення підривної діяльності проти України.

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Зловмисники створили мережу анонімних онлайн-платформ та приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених російських систем. Операції проводили у власному пункті обміну валют.

Під час обшуків в учасників групи вилучили гривні, долари та євро на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Крім того, знайшли комп'ютерну техніку та чорнові документи з доказами протиправної діяльності.

У зловмисників виявили гроші, техніку та чорнові документи / Фото СБУ

Організатору злочинної схеми оголосили підозру, а досудове розслідування вже розпочалося.

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