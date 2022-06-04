Отримували гроші з Росії: СБУ ліквідувала канал фінансування ворожої агентури в Україні

4 червня 2022 , 15:24
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Джерело:

Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила зловмисників, які працювали в інтересах Росії та отримували великі суми грошей з країни-агресорки. Вони діяли як агенти та працювали на ворожі спецслужби.

Зловмисники фінансували ворожу агентуру

До організованого злочинного угруповання входило 3 мешканців Київщини. За інформацією СБУ, вони отримували гроші від своїх російських кураторів через підсанкційні платіжні системи. Кошти йшли на проведення підривної діяльності проти України. 

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Зловмисники створили мережу анонімних онлайн-платформ та приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених російських систем. Операції проводили у власному пункті обміну валют. 

Під час обшуків в учасників групи вилучили гривні, долари та євро на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Крім того, знайшли комп'ютерну техніку та чорнові документи з доказами протиправної діяльності. 

У зловмисників виявили гроші, техніку та чорнові документи / Фото СБУ

 

Організатору злочинної схеми оголосили підозру, а досудове розслідування вже розпочалося. 

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Автор: Софія Гусєва