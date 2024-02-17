Отруєння Буданової: керівник ГУР знає, хто за цим стоїть та анонсував відповідь

Наприкінці листопада 2023 року стало відомо про отруєння дружини головного розвідника України Маріанни Буданової. Її чоловік прокоментував ситуацію.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни. Крім цього, він натякнув, що Україна вдасться до контрдій на території Росії.

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Всі все зрозуміють

Буданов розповів, що його дружині вже краще. Також він зазначив, що оскільки не вживав отрути, то йому важко сказати, чи був це замах на його життя.

Водночас, за словами розвідника, він пережив багато замахів і, напевно, переживе ще багато.

Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють,

– зауважив Буданов.

Він також сказав, що знає, хто відповідальний за отруєння його дружини.

Очільник ГУР розповів про стан дружини