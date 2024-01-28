Небезпечна поїздка на дачу: під Києвом двоє малолітніх сестер отруїлися газом
Джерело:Нацполіція на Київщині
На Київщині у будинку, де проживала родина, стався витік чадного газу. Двох маленьких дівчат довелося госпіталізувати.
Інцидент трапився вчора, 27 січня, у Бучанському районі. Поїздка на дачу для сім'ї ледве не завершилася трагічно.
Дивіться також На Одещині п’яний водій збив 9-річну дівчинку, вона померла у лікарні: яка доля його спіткала
Хотіли зігрітися
Як встановили правоохоронці, родина прибула до села Торфяне на дачу. Потерпілі планували провести тут вихідні. У будинку було холодно, тому батьки вирішили розтопити піч.
У поліції кажуть, що саме так стався витік газу. Внаслідок несправності повітропровода відбулося задимлення.
Двох доньок 12 і 10 років доставили до лікарні з отруєнням. Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує.
На Чернігівщині загинула родина
Цього місяця у Новогород-Сіверському у помешканні через отруєння чадним газом загинула ціла сім’я – батько, мати і їхня 4-річна дитина.
Відомо, що трагедія сталася у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Витік газу відбувся через порушення правил експлуатації газового котла.
Інші схожі випадки:
- Восени у Львові в одній з квартир багатоповерхового будинку двоє 39-річних дорослих та стільки ж дітей – 2 і 9 років – отруїлися чадним газом. Їх ушпиталили у важкому стані.
- На Київщині загинули батько та його 4-річний син. Маму хлопчика шпиталізували до реанімаційного відділення. Трагедія сталася в одному з приватних будинків у селі Гоголів.