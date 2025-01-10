У центрі Львова чадним газом отруїлись 9 людей, більшість – діти
У Галицькому районі Львова 9 людей, серед яких діти, отруїлися чадним газом. Усі вони отримали медичну допомогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління з питань цивільного захисту та ТрО Львівської міської ради.
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Що відомо про отруєння людей чадним газом у Львові
Близько опівночі 10 січня в будинку на вулиці Князя Романа внаслідок отруєння чадним газом постраждали 9 людей. П'ятеро з них – це діти 13, 12 та 6 років. Їх доставили до міської клінічної лікарні міста Львова у стані середньої тяжкості.
Жінкам 1976 і 1984 років народження, які отруїлися чадним газом, медики надали допомогу на місці.
Дівчат 17 і 18 років госпіталізували до Обласної клінічної лікарні Львова. Вони у стані середньої тяжкості.
Аварійна бригада одразу ж припинила подачу газу до будинку.
Вкотре наголошуємо, якщо ви помітили ознаки чадного газу у помешканні – негайно відкрийте всі вікна для свіжого повітря та телефонуйте в аварійну службу газу (104), викликайте швидку допомогу (103). Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ, – зазначили в управлінні міськради.
Нагадаємо, нещодавно подібний випадок отруєння чадним газом стався на Прикарпатті. Родина з Коломиї постраждала внаслідок отруєння чадним газом, яке, ймовірно, виникло через несправність газового котла.