Процедури важкі, – у розвідці розповіли про лікування дружини Буданова

У листопаді розвідка повідомила про отруєння декількох своїх співробітників та дружини Кирила Буданова. Розвідники розповіли, що постраждалі продовжують курс лікування.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV розповів, що їм вже відомо про отруєння важкими металами. Цю інформацію в ГУР вже можуть підтвердити, пише 24 Канал.

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Що відомо про отруєння Буданової та співробітників ГУР

Андрій Юсов розповів, що дружина Кирила Буданова та працівники розвідки пролікувались у лікарні. Їх виписали, проте за ними далі наглядають лікарі.

І курс лікування буде достатньо тривалий. Процедури важкі, потребують подальшого нагляду. Все лікування відбулося в Україні та здійснювалося українськими фахівцями-медиками,

– запевнив представник розвідки.

Він сказав, що наразі вже можна підтвердити інформацію про те, що їх отруїли важкими металами. Зокрема, ртуттю і миш'яком, вміст яких кратно перевищує всі допустимі норми.

"Продовжується внутрішнє розслідування і коли буде можливо, результати будуть оголошені", – заявив розвідник.

Отруєння дружини Буданова та співробітників ГУР