Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна

У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова до кардинальних дій для усунення Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається повернути на іншу дорогу та уникнути фатального кінця.

У російській еліті почався розкол. Війна проти України дуже дорого обійшлася окупантам та російським олігархам, які жили на Заході.

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Відсторонення Путіна від влади

Як повідомляє українська розвідка, зараз у найвищих ешелонах російської еліти формується опозиційна до Путіна група впливових осіб. Їхня мета – якнайскоріше усунути диктатора від влади та відновити економічні зв'язки із Заходом, які були зруйновані через війну в Україні.

Оскільки Путін навряд чи захоче відступати та віддавати владу, розглядаються різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

Наступником Путіна має стати директор ФСБ Олександр Бортников, який потрапив у немилість з боку російського диктатора. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Оскільки інформація про розташування чеченських підрозділів на півночі Києва надійшла безпосередньо з Росії, не виключено, що таким чином керівництво ФСБ хоче послабити вплив Рамзана Кадирова або ж заздалегідь спробувати налагодити взаємодію з українською стороною.

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